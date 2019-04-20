Трамп каже, що ЗМІ неправильно висвітлюють звіт Мюллера

Президент США Дональд Трамп висловив обурення у зв'язку з тим, що американські медіа роблять акцент на представлених у доповіді спецпрокурора Мюллера фактах щодо спроб Трампа втрутитися в "російське" розслідування на його початку.

"Фейкові ЗМІ роблять усе можливе, щоб розбурхати й розлютити політиків, а також якомога більше людей, рідко згадуючи той факт, що головним висновком у доповіді Мюллера було те, що не було жодної змови з Росією. Російська фальсифікація згинула!"- наголосив глава Білого дому, повідомляє "Укрінформ".

24 березня генеральний прокурор США Вільям Барр оприлюднив короткий звіт на чотирьох сторінках про результати "російського" розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. У висновках, зокрема було підтверджено втручання Росії в президентські вибори в США шляхом зламу серверів Демократичної партії, а також впливу на аудиторію через соцмережі. Натомість, як зазначив Барр, розслідування не знайшло достатньо доказів щодо змови з росіянами або обструкції правосуддю.

Водночас, у оприлюдненому в четвер повному звіті Мюллера були наведені епізоди, коли президент Трамп намагався звільнити спецпрокурора одразу після його призначення та перевести розслідування в іншу площину. Однак всі його накази ігнорувалися оточенням у Білому домі, що зрештою і врятувало президента від звинувачень у перешкоджанні слідству. У цьому зв'язку демократи викликали Роберта Мюллера для свідчень у Конгресі США.

Нагадаємо, що рейтинг Трампа обвалився до найнижчого у році рівня після публікації доповіді Мюллера.