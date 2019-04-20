Рейтинг Трампа обвалився до найнижчого у році рівня після публікації доповіді Мюллера
Рейтинг Трампа впав на три пункти відразу після публікації доповіді Мюллера, свідчить опитування Reuters/Ipsos.
У березні 2019 року діяльність Трампа схвалювали 43% опитаних, а 15 квітня цей показник був на рівні 40%. Після публікації доповіді рейтинг Трампа впав до 37%.
Роботою президента США незадоволені 56% опитаних американців, 40% вважають, що Трампу потрібно оголосити імпічмент. Крім того, 47% людей виступили за те, щоб він пішов у відставку.
Нагадаємо, Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв’язки президента Дональда Трампа із Росією.
Також, Дональд Трамп заявив про свою перемогу і реабілітацію після публікації розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо змови його команди з Росією перед президентськими виборами в США у 2016 році.
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