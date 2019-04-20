Рейтинг Трампа обвалився до найнижчого у році рівня після публікації доповіді Мюллера Рейтинг Трампа впав на три пункти

Рейтинг президента США Дональда Трампа впали до рекордного для цього року рівня після публікації розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо змови його команди з Росією перед президентськими виборами в США у 2016 році.

Фото: apnews.com

Рейтинг Трампа впав на три пункти відразу після публікації доповіді Мюллера, свідчить опитування Reuters/Ipsos. У березні 2019 року діяльність Трампа схвалювали 43% опитаних, а 15 квітня цей показник був на рівні 40%. Після публікації доповіді рейтинг Трампа впав до 37%. Роботою президента США незадоволені 56% опитаних американців, 40% вважають, що Трампу потрібно оголосити імпічмент. Крім того, 47% людей виступили за те, щоб він пішов у відставку. Нагадаємо, Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв’язки президента Дональда Трампа із Росією. Також, Дональд Трамп заявив про свою перемогу і реабілітацію після публікації розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо змови його команди з Росією перед президентськими виборами в США у 2016 році.

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