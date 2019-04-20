Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Рейтинг Трампа обвалився до найнижчого у році рівня після публікації доповіді Мюллера

Рейтинг Трампа впав на три пункти
Рейтинг президента США Дональда Трампа впали до рекордного для цього року рівня після публікації розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо змови його команди з Росією перед президентськими виборами в США у 2016 році.
Рейтинг Трампа обвалився до найнижчого у році рівня після публікації доповіді Мюллера Фото: apnews.com

Рейтинг Трампа впав на три пункти відразу після публікації доповіді Мюллера, свідчить опитування Reuters/Ipsos. 

У березні 2019 року діяльність Трампа схвалювали 43% опитаних, а 15 квітня цей показник був на рівні 40%. Після публікації доповіді рейтинг Трампа впав до 37%.

Роботою президента США незадоволені 56% опитаних американців, 40% вважають, що Трампу потрібно оголосити імпічмент. Крім того, 47% людей виступили за те, щоб він пішов у відставку.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв’язки президента Дональда Трампа із Росією.

Також, Дональд Трамп заявив про свою перемогу і реабілітацію після публікації розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо змови його команди з Росією перед президентськими виборами в США у 2016 році.

 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 04 2019 16:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.