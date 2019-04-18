Мін’юст США опублікував звіт про Трампа і зв’язки з Росією

В опублікованому звіті йдеться про численні зв’язки Трампа з Росією

Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв’язки президента Дональда Трампа із Росією.

В опублікованому звіті йдеться про численні зв’язки Трампа з Росією, але не має доказів, які б свідчили про скоєння ним злочину.

"Кампанія у соцмережах і операції ГРУ зі взлому сайтів і пошти збігаються із серією контактів між представниками кампанії Трампа та індивідами із зв’язками з російським урядом", - зазначається у доповіді.

Офіс спецпрокурора Мюллера розслідував чи ці контакти представників кампанії Трампа далі перейшли у змову або координацію дій з Росією, яка намагалася вплинути на вибори США у 2016 році.

"Хоча розслідування виявило, що російський уряд розумів, що він матиме переваги від президентства Трампа і працював, щоб забезпечити результат, і представники Трампа очікували, що у них будуть електоральні переваги від викраденої і опублікованої інформації завдяки російським зусиллям, розслідування не виявило, що представники кампанії Трампа змовилися або координували роботу із російським урядом, який мав на меті втручання у виборчий процес", - повідомляється у звіті.

Контакти представників Трампа з Росією складалися з бізнес зв’язків, пропозицій допомоги під час кампанії, пропозиції особистої зустрічі з тоді ще кандидатом у президенти Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, запрошень на зустрічі між представниками кампанії Трампа та членами уряду РФ та пропозицій щодо покращення стосунків між США та РФ.

Нинішній президент США Дональд Трамп заявляє, що змови з росіянами з його боку ніколи не було, а справа спецпрокурора Роберта Мюллера, який уже звинуватив 34 особи – це містифікація і "полювання на відьом".

Також, президент США Дональд Трамп заявив, що його політика стосовно Росії є чи не найжорсткішою за всі часи, особливо в останній період, але він хотів би мати дружні відносини з Москвою.