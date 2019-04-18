Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп відповів на розслідування Мюллера мемом у стилі "Гри престолів"

"Для ненависників і радикальних лівих демократів. Немає змови. Немає перешкоджання. ГРА ЗАКІНЧЕНА"
Президент США Дональд Трамп заявив про свою перемогу і реабілітацію після публікації розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо змови його команди з Росією перед президентськими виборами в США у 2016 році.
Трамп відповів на розслідування Мюллера мемом у стилі "Гри престолів" Фото: reuters.com

Виступаючи у четвер в Білому домі, Трамп сказав, що у нього "хороший день", тому що доповідь підтвердила відсутність змови з росіянми і те, що він не перешкоджав роботі слідчих органів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми повинні докопуватися до суті речей. Це ніколи не має трапитися знову з іншим президентом", - сказав Трамп.

У четвер Міністерство юстиції США опублікувало понад 400-сторінкову доповідь з підсумками розслідування, яке підтвердило відсутність змови кампанії Трампа з росіянами.

Виступаючи на прес-конференції перед публікацією доповіді, генпрокурор США Вільям Барр заявив, що команда Мюллера не знайшла доказів змови.

Перш ніж з’явитися у Білому домі в четвер, Трамп відреагував на виступ генпрокурора, опублікувавши у Twitter зображення у стилі популярного серіалу "Гра престолів".

"Для ненависників і радикальних лівих демократів. Немає змови. Немає перешкоджання. ГРА ЗАКІНЧЕНА", - написано на зображенні, де Трамп стоїть спиною у тумані.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв’язки президента Дональда Трампа із Росією.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 04 2019 20:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.