Трамп має намір купити Гренландію, - WSJ

Президент США Дональд Трамп цікавився, що треба для того, щоб купити Гренландію, яка є частиною Данії й має статус автономії.

Джерела в Білому домі повідомили виданню The Wall Street Journal, що Трамп неодноразово ставив радникам відповідне питання і з цікавістю слухав дискусії щодо геополітичного значення цього острова, а також його ресурсів. Трамп навіть попросив юрисконсульта американської адміністрації дослідити правовий бік такого проєкту.

Видання пише, що деякі радники американського президента вважають покупку острова "швидкоплинним захопленням", яке навряд чи здійсниться. Ще деякі підтримали розмірковування про купівлю, заявивши, що це може бути хороший економічний крок.

Гренландія - найбільший острів у світі (площа 2 130 800 км²) з населенням у майже 58 тисяч людей.

Нагадаємо, що аномально спекотне літо 2019 року вбиває Гренландію. Минулого тижня лід танув на 60% території острова. За весь липень в Гренландії розтанули 197 млрд тонн льоду.