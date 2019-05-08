За один день в Гренландії розтануло 12,5 млрд тонн льоду, - ВІДЕО
За одне тільки перше серпня, коли стовпчик термометра піднявся до 22 градусів тепла, шельфовий льодовик втратив рекордні 12,5 млрд тонн льоду. За весь липень в Гренландії розтанули 197 млрд тонн льоду. Це приблизно на 36% більше, ніж вчені очікують в середньому за рік. До закінчення сезону танення залишається ще один місяць, і тепла повітряна маса все ще "зависає" над Гренландією, повідомляє 34travel.
"Площа танення була набагато більша, коли прибула тепла повітряна маса з Європи, проте був довгий період теплої та сухої погоди з травня та після сухої зими, тому це додатковий поштовх, а не основна причина дуже високої втрати льоду, яку ми спостерігали", - розповіла Рут Моттрам, кліматолог Датського метеорологічного інституту.
Минулий рекорд був зафіксований в 2012 році: тоді розтанули 10 млрд тонн льоду, і 56% площі острова втратили мінімум 1 мм поверхні.
Липень видався надзвичайно спекотним спочатку для Європи. Температурні рекорди були встановлені в Великобританії, Німеччині, Бельгії, Нідерландах.
This is a roaring glacial melt, under the bridge to Kangerlussiauq, Greenland where it's 22C today and Danish officials say 12 billions tons of ice melted in 24 hours, yesterday. pic.twitter.com/Rl2odG4xWj— Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) 1 августа 2019 г.
Нагадаємо, що вчені NASA помітили величезний льодовик на заході Антарктиди, розміром зі штат Флорида, який тане швидше, ніж будь-коли до цього. Щороку він втрачає близько 800 метрів льоду.
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