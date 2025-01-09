Намір Трампа контролювати Гренландію може зіграти на руку росії – Sky News

Стурбованість кремля не є несподіванкою, йдеться у публікації, якщо врахувати "економічне та геополітичне значення Арктики для москви".

Намір новообраного президента США Дональда Трампа отримати контроль над островом Гренландія може мати переваги для росії, адже це артикулює експансіоністську політику, яку росія зараз практикує в Україні.

Про це пише Sky News.

Видання нагадало, як публічно у кремлі відреагували на заяви Трампа щодо Гренландії. Зокрема, прессекретар кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Арктика - це зона російських "національних інтересів" і "стратегічних інтересів".

"Ми дуже уважно стежимо за досить драматичним розвитком ситуації, але поки, слава Богу, на рівні заяв", - процитувало видання Пєскова.

Стурбованість кремля не є несподіванкою, йдеться у публікації, якщо врахувати "економічне та геополітичне значення Арктики для москви".

"росія має найдовшу арктичну берегову лінію довжиною понад 15 000 миль, а величезні запаси нафти й газу в регіоні роблять її надзвичайно важливою для енергозабезпечення країни. Зміна клімату ще більше посилила його важливість, оскільки танення льоду робить Північний морський шлях, який обіймає арктичне узбережжя росії, дедалі життєздатнішим", - йдеться на Sky News.

Водночас, зазначається, росія є єдиною арктичною державою, яка не входить до НАТО, і "танення льоду означає, що вона все більше розглядає свій арктичний кордон як вразливе місце.

"Спроба США отримати більше арктичних територій (навіть якби це було в іншого члена НАТО) сприймалася б як провокація. Один російський законодавець висловив побоювання, що Гренландія стане домом для стратегічних бомбардувальників США", - пише видання.

Наголошується, що слова, сказані Пєсковим, - це публічна реакція росії. Насправді ж, підсумовується у публікації, якщо припустити, що США отримають контроль над Гренландією, це може спричинити розкол в НАТО: "замість того, щоб битися як один, вони можуть воювати між собою".

І, що ще важливіше, "це артикулює експансіоністську політику, яку росія зараз практикує в Україні", пише Sky News.

"Таким чином, це могло б допомогти владіміру путіну спробувати легітимізувати вторгнення до свого сусіда, стверджуючи: "Якщо США хочуть претендувати на територію в ім’я національної безпеки, то чому ми не можемо?" - йдеться у матеріалі.

Новообраний президент США Дональд Трамп знову опинився у центрі міжнародного скандалу через свої заяви про територіальну експансію. Під час пресконференції у вівторок він не виключив можливість використання військової сили для встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом, викликавши різку критику як з боку демократів, так і міжнародних лідерів.