Намір Трампа контролювати Гренландію може зіграти на руку росії – Sky News
Намір новообраного президента США Дональда Трампа отримати контроль над островом Гренландія може мати переваги для росії, адже це артикулює експансіоністську політику, яку росія зараз практикує в Україні.
Про це пише Sky News.
Видання нагадало, як публічно у кремлі відреагували на заяви Трампа щодо Гренландії. Зокрема, прессекретар кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Арктика - це зона російських "національних інтересів" і "стратегічних інтересів".
"Ми дуже уважно стежимо за досить драматичним розвитком ситуації, але поки, слава Богу, на рівні заяв", - процитувало видання Пєскова.
Стурбованість кремля не є несподіванкою, йдеться у публікації, якщо врахувати "економічне та геополітичне значення Арктики для москви".
"росія має найдовшу арктичну берегову лінію довжиною понад 15 000 миль, а величезні запаси нафти й газу в регіоні роблять її надзвичайно важливою для енергозабезпечення країни. Зміна клімату ще більше посилила його важливість, оскільки танення льоду робить Північний морський шлях, який обіймає арктичне узбережжя росії, дедалі життєздатнішим", - йдеться на Sky News.
Водночас, зазначається, росія є єдиною арктичною державою, яка не входить до НАТО, і "танення льоду означає, що вона все більше розглядає свій арктичний кордон як вразливе місце.
"Спроба США отримати більше арктичних територій (навіть якби це було в іншого члена НАТО) сприймалася б як провокація. Один російський законодавець висловив побоювання, що Гренландія стане домом для стратегічних бомбардувальників США", - пише видання.
Наголошується, що слова, сказані Пєсковим, - це публічна реакція росії. Насправді ж, підсумовується у публікації, якщо припустити, що США отримають контроль над Гренландією, це може спричинити розкол в НАТО: "замість того, щоб битися як один, вони можуть воювати між собою".
І, що ще важливіше, "це артикулює експансіоністську політику, яку росія зараз практикує в Україні", пише Sky News.
"Таким чином, це могло б допомогти владіміру путіну спробувати легітимізувати вторгнення до свого сусіда, стверджуючи: "Якщо США хочуть претендувати на територію в ім’я національної безпеки, то чому ми не можемо?" - йдеться у матеріалі.
Новообраний президент США Дональд Трамп знову опинився у центрі міжнародного скандалу через свої заяви про територіальну експансію. Під час пресконференції у вівторок він не виключив можливість використання військової сили для встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом, викликавши різку критику як з боку демократів, так і міжнародних лідерів.