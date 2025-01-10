Данія запропонувала переговори з Трампом через його заяви щодо Гренландії

Фредеріксен не очікує, що розмова відбудеться до інавгурації Трампа.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен запропонувала провести переговори з обраним президентом США Дональдом Трампом на тлі його заяв про отримання контролю над Гренландією.

Про це повідомляє Politico.

"Ми запропонували розмову [з Трампом], і я очікую, що вона відбудеться", - сказала Фредеріксен журналістам у четвер, 9 січня, ввечері після зустрічі з іншими високопосадовцями Данії щодо ситуації.

Фредеріксен, однак, не очікує, що розмова відбудеться до інавгурації Трампа 20 січня.

За словами данської прем'єрки, Трамп ще не відповів на цю пропозицію.

Нові коментарі Фредеріксен з'явилися всього через два дні після того, як обраний президент США відмовився виключити використання військової або економічної сили для отримання контролю над Гренландією — експансіоністське бачення, яке він неодноразово висловлював з моменту своєї перемоги на виборах.

Прем'єр-міністр Данії у вівторок, 7 січня, рішуче відповіла на зауваження Трампа, заявивши, що “Гренландія належить гренландцям”.

Хоча коментарі Трампа домінували в заголовках ЗМІ цього тижня, на думку Фредеріксен, немає “жодних підстав вважати”, що новий президент США планує вторгнення в Гренландію. Лідерка Данії також підкреслила “тісну співпрацю” між двома союзниками по НАТО.

Нагадаємо, данські посадовці отримали сигнали від радників та соратників Трампа про те, що він серйозно говорить про свої плани на Гренландію. Заяви Трампа викликали обурення у світі.

Тим часом Трамп продовжує публічно демонструвати свої плани, викладаючи в соцмережах карти з потенційними "новими штатами", чим ще більше провокує незадоволення всередині країни та за її межами.