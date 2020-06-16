Трамп має намір наполовину скоротити контингент США в Німеччині
Про це він сказав у понеділок в Білому домі, передає власний кореспондент "Укрінформу".
"Ми зменшимо цю кількість до 25 тисяч військових", - зауважив Трамп, коментуючи наміри скоротити присутність американського контингенту в Німеччині.
Водночас, президент підкреслив, що отримує несправедливі звинувачення на свою адресу, що нібито таким чином підігрує росіянам.
"Чому Німеччина сплачує Росії мільярди доларів за енергоресурси, а потім нам потрібно захищати Німеччину від Росії?", - запитав глава Білого дому. У цьому зв'язку він підкреслив, що "так це не працює".
Трамп також зауважив, що Німеччина ухиляється від сплати внесків на оборону роками і винна Північноатлантичному альянсу мільярди доларів.
За спільною домовленістю країни НАТО погодилися витрачати на оборону щонайменше 2% від свого ВВП. Німеччина наразі забезпечує 1,36%, однак обіцяє поступово збільшити свою участь.
Нагадаємо, що Трамп хоче повністю відновити роботу бізнесу у США
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