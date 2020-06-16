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Трамп має намір наполовину скоротити контингент США в Німеччині

"Ми зменшимо цю кількість до 25 тисяч військових", - зауважив Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив про намір залишити приблизно 25 тисяч американських військових у Німеччині з нинішнього 50-тисячного контингенту в цій країні на тлі критики щодо послаблення ролі США як глобального лідера.
Трамп має намір наполовину скоротити контингент США в Німеччині Фото: cnn.com

Про це він сказав у понеділок в Білому домі, передає власний кореспондент "Укрінформу".

"Ми зменшимо цю кількість до 25 тисяч військових", - зауважив Трамп, коментуючи наміри скоротити присутність американського контингенту в Німеччині.

Водночас, президент підкреслив, що отримує несправедливі звинувачення на свою адресу, що нібито таким чином підігрує росіянам.

"Чому Німеччина сплачує Росії мільярди доларів за енергоресурси, а потім нам потрібно захищати Німеччину від Росії?", - запитав глава Білого дому. У цьому зв'язку він підкреслив, що "так це не працює".

Трамп також зауважив, що Німеччина ухиляється від сплати внесків на оборону роками і винна Північноатлантичному альянсу мільярди доларів.

За спільною домовленістю країни НАТО погодилися витрачати на оборону щонайменше 2% від свого ВВП. Німеччина наразі забезпечує 1,36%, однак обіцяє поступово збільшити свою участь.

Нагадаємо, що Трамп хоче повністю відновити роботу бізнесу у США

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16 06 2020 13:31
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