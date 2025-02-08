Трамп має намір відновити відносини з лідером КНДР

Однак Японія і США працюватимуть над "повною денуклеаризацією" Пхеньяна.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що під час другого президентського терміну має намір продовжувати підтримувати відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це він сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Японії Шіґеру Ішібою, інформує телеканал CNN.

Очільник Білого дому додав, що вважає "дуже великим активом для всіх те, що я ладнаю з ним".

"Я можу сказати вам, що Японії подобається ця ідея, тому що їхні відносини з ним не дуже хороші. Якщо я зможу налагодити відносини не тільки з ним, але й з іншими людьми в усьому світі, де, здається, є труднощі, я думаю, що це величезна перевага для світу, а не тільки для Сполучених Штатів", – заявив Трамп.

В цей же час премʼєр Японії, відповідаючи на запитання про те, чи хоче він, щоб Трамп відновив контакти з північнокорейським лідером, сказав, що це те, що США повинні вирішити для себе самі.

За словами Ішіби, Японія і США працюватимуть над "повною денуклеаризацією" КНДР.

На початку січня ми писали, що США попереджають, що КНДР вчиться на війні з росією проти України.