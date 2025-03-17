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ПОЛІТИКА

Трамп може погодитися на визнання Криму частиною рф задля припинення війни

17 березня 2025, 21:57
Трамп може погодитися на визнання Криму частиною рф задля припинення війни
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Також США може звернуться до ООН із закликом зробити те саме.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розглядає можливість визнання окупованого Криму територією росії в рамках будь-якої майбутньої угоди про припинення війни москви проти України.

Про це пише видання Semafor.

За словами обох осіб, знайомих із цим питанням, представники адміністрації також обговорювали можливість того, що США звернуться до Організації Об'єднаних Націй із закликом зробити те саме. Такий заклик узгодив би позицію адміністрації Трампа з позицією російського диктатора владіміра путіна.

Відкритість адміністрації щодо цих варіантів, про які раніше не повідомлялося, сталася в той час, як Трамп готується до телефонної розмови з путіним у вівторок, 18 березня, під час якої має обговорюватися потенційна угода про припинення вогню на 30 днів. Зокрема у неділю ввечері Трамп сказав журналістам на борту Air Force One, що учасники переговорів уже обговорили “поділ певних активів”.

Журналісти наголошують, що формально Трамп не прийняв жодних рішень, і можливі кроки щодо Криму - це два з безлічі варіантів, які обговорюються у рамках переговорів про припинення війни росії проти України.

За його словами, він обговорить із путіним пропозицію про 30-денне припинення вогню в Україні. 

КримвійнаВладімір ПутінДональд Трамппереговори

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