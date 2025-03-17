Трамп розказав, коли поговорить з путіним

За його словами, цими вихідними було зроблено багато роботи.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що планує в цей вівторок поговорити з правителем рф Володимиром путіним та обговорити припинення війни в Україні.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Я буду говорити з президентом путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи", - сказав Трамп журналістам.

Він додав, що під час розмови планується обговорення тем, які вже раніше обговорювались.

"Ми будемо говорити про території, ми будемо говорити про електростанції... Ми хочемо побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, ми зможемо, можливо, ми не зможемо, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси", - зазначив Трамп.

Лише вчора ми повідомляли, що Трамп і путін планують зідзвонитись наступного тижня.