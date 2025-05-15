Трамп може приїхати в Стамбул завтра

За його словами, це може статися в разі потреби.

Президент США Дональд Трамп каже, що готовий прибути у Стамбул у п’ятницю для переговорів про російсько-українську війну.

Про це Трамп сказав столиці Катару Досі перед тим, як залишити країну в рамках свого близькосхідного турне, цитує турецький телеканал NTV.

Через спекуляції про участь американського президента у переговорах між Україною і росією в Стамбулі, Трамп пояснив, що може приїхати до найбільшого міста Туреччини.

"Я сказав, що якщо я не поїду, путін не приїде, і я мав рацію. Якщо буде потрібно, я можу поїхати до Стамбула в п'ятницю", – сказав Трамп.

Однак сьогодні Трамп не поїде на переговори до Туреччини.