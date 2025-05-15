Трамп також не поїде на переговори до Туреччини

Президент США вирішив не їхати на переговори після оприлюднення кремлем складу російської делегації.

Глава білого дому Дональд Трамп не поїде в Туреччину на переговори між росією та Україною, які заплановані сьогодні.

Про це інформує телеканал CNN, посилаючись на джерела.

Видання пише, що американські чиновники заявили, що Трамп також не поїде у Стамбул для участі в переговорах між росією та Україною.

Президент США вирішив не їхати на переговори після оприлюднення кремлем складу російської делегації, серед якого нема глави рф Володимира путіна.

До цього Трамп заявляв, що він "думає" про поїздку до Туреччини, якщо путін буде там.

Нагадаємо, що вночі кремль затвердив склад делегації для перемовин у Стамбулі: путіна не буде.