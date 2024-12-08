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Трамп може скоротити допомогу Україні, коли прийде до влади

08 грудня 2024, 18:21
Трамп може скоротити допомогу Україні, коли прийде до влади
Скриншот з відео
Він не сказав, чи спілкувався із главою кремля після виборів.

Новобраний президент США Дональд Трамп допустив, що американську допомогу Україні може бути зменшено після його вступу на посаду 20 січня. 

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу NBC News

Це інтерв'ю стало першим після його перемоги на президентських виборах.

На питання журналістки, чи повинна Україна готуватись до зменшення допомоги США, коли президент Трамп повернеться до Білого дому, республіканець відповів:

"Можливо. Авжеж".

Далі щодо завершення війни між росією і україною за 24 години і навіть ще до того, як офіційно стане президентом, він сказав, зщо він намагатиметься. 

Він сказав, що не спілкувався з главою кремля Володимиром путіном після перемоги на виборах, проте уточнив, що "не говорив з ним нещодавно". 

На питання, чи говорив він із російським лідером після виборів, Трамп відмовився відповідати, пояснивши, що не хоче підірвати переговори.

Також Трамп додав, що кількість жертв з обох боків конфлікту йде на сотні тисяч людей, і що "цієї війни ніколи не повинно було трапитися".

Раніше Трамп критикував адміністрацію Байдена за занадто великі витрати на підтримку України, однак – за те, що його адміністрація не змогла зупинити російсько-українську війну. 

Після перемоги Трамп практично не говорив про те, якою може бути політика його адміністрації щодо російсько-української війни, але неодноразово заявляв, що війну потрібно закінчити. 

Зранку, 8 грудня, Трамп заявив, що Україна і Зеленський хотіли б укласти угоду, щоб зупинити війну.

 

Дональд Трампвійна в Україні

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