Україна і Зеленський хотіли б укласти угоду, щоб зупинити війну – Трамп

Вчора ввечері в Парижі відбулась 30-ти хвилинна зустріч Зеленського з Трампом та Макроном.

Новообраний президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським у Парижі заявив, що росія ослаблена війною в Україні, і що український президент готовий до закінчення війни.

Його заяву в соцмережі Truth Social цитує нимецька теле- радіокомпанія DW.

"Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля", написав Трамп, додавши, що вони безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше цивільних", - йшлося в дописі.

Він додав, що необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори.

"Занадто багато життів втрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано, і якщо це буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Володимира. Настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!", - додав Трамп.

Вчора, 7 грудня, в Парижі в Єлисейському палаці відбулася тристороння зустріч за участі президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона та обраного президента США Дональда Трампа.