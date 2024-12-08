Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна і Зеленський хотіли б укласти угоду, щоб зупинити війну – Трамп

08 грудня 2024, 12:18
Україна і Зеленський хотіли б укласти угоду, щоб зупинити війну – Трамп
Вчора ввечері в Парижі відбулась 30-ти хвилинна зустріч Зеленського з Трампом та Макроном.

Новообраний президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським у Парижі заявив, що росія ослаблена війною в Україні, і що український президент готовий до закінчення війни.

Його заяву в соцмережі Truth Social цитує нимецька теле- радіокомпанія DW.

"Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля", написав Трамп, додавши, що вони безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше цивільних", - йшлося в дописі. 

Він додав, що необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори. 

"Занадто багато життів втрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано, і якщо це буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Володимира. Настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!", - додав Трамп.

Вчора, 7 грудня, в Парижі в Єлисейському палаці відбулася тристороння зустріч за участі президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона та обраного президента США Дональда Трампа.

 

Дональд Трампвійна в Україні

Останні матеріали

Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Політика
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 13:50
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Політика
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 11:23
Заморська імперія путіна руйнується в один момент. Це зможе зробити Кіт Келлог – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Заморська імперія путіна руйнується в один момент. Це зможе зробити Кіт Келлог – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 08:03
Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Політика
Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 16:36
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 12:45
Ситуація в Сирії: хто кого підтримує і за що воює. Та яка роль українського ГУР в операції повстанців – Том Купер
Політика
Ситуація в Сирії: хто кого підтримує і за що воює. Та яка роль українського ГУР в операції повстанців – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 23:35
Шпигунські історії по обидва боки Атлантики.
Політика
Шпигунські історії по обидва боки Атлантики. "Любовні пастки" та інфільтрація російських агентів в істеблішмент Вашингтона – західні ЗМІ
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 16:12
Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Cуспільство
Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 11:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється