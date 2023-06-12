Трамп може врятувати себе від в'язниці, якщо виграє вибори – Politico

Експрезидент США Дональд Трамп може опинитися у в'язниці, але він може помилувати себе, якщо знову виграє президентські вибори.

Таку заяву зробив колишній федеральний прокурор США Анкуш Хардорі, написавши про це в колонці для Politico.

"Санкція у справі про неналежне поводження Трампа з таємними документами передбачає 20 років ув'язнення. Проте, якщо Трампа переоберуть президентом, він зможе помилувати себе незалежно від того, наскільки далеко зайде судове розслідування", – йдеться у статті.

Також Трамп може доручити своєму генеральному прокуророві закрити всі кримінальні справи, що перебувають на розгляді, та всі розпочаті розслідування щодо нього та його соратників.

І тому федеральні прокурори, які оприлюднили обвинувальний висновок щодо неналежного поводження Трампа з таємними документами, вирішили подати у ньому значно більше деталей, ніж це необхідно з юридичної точки зору, щоб надіслати американській громадськості повідомлення про серйозність діянь експрезидента.

Обвинувальний висновок містить довгий перелік звинувачень, які покликані продемонструвати, наскільки безвідповідально Трамп поводився з документами, тримаючи їх у туалеті, і як намагався перешкоджати федеральним слідчим.

"Обвинувальний акт є одночасно критично важливим та історичним юридичним документом, який також містить важливе публічне послання до американців» щодо серйозності звинувачень та безпідставності заяв Трампа про те, що він нібито став жертвою переслідувань з боку політичних опонентів", – заявив Хардорі.