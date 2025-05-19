Трамп може вирішити хід війни в Україні – аналітики CNN

москва та Київ намагаються переконати Трампа, що саме інша сторона перешкоджає миру.

Підсумок війни в Україні зараз не залежить від подій на полі бою, а від політичних маневрів навколо президента США Дональда Трампа. Аналітики вважають, що саме його позиція може стати вирішальною у спробах припинити війну.

Про це пише CNN.

"Справжня битва в українській війні зараз відбувається не в небі над Києвом чи Дніпром... Вирішальна боротьба, що розгортається між ворогуючими сторонами та їхніми союзниками, ведеться за увагу президента США Дональда Трампа, який, здається, дедалі більше розчаровується у спробах досягти миру", - пише видання.

Очікується, що Трамп проведе телефонну розмову з правителем росії владіміром путіним, яка може стати поворотною точкою. москва та Київ намагаються переконати Трампа, що саме інша сторона перешкоджає миру.

Європейські чиновники вже висловлюють занепокоєння, що погляд Трампа на конфлікт може бути сформований тим, з ким він розмовлятиме останнім."

Раніше Трамп, після спілкування із Зеленським, засудив ракетний удар по Києву, заявивши, що сумнівається в щирості намірів путіна. Ці настрої загострилися після провалу прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі. Трамп вирішив знову втрутитися у мирний процес, зателефонувавши путіну.

Занепокоєння в Україні викликає ймовірність того, що обидва лідери розроблять власний мирний план по телефону і потенційно спробують нав'язати умови путіна під новою загрозою блокування життєво важливої військової та економічної допомоги США.

При цьому, як зазначають аналітики, Трамп має важелі тиску і на кремль. кремль хоче уникнути спонукання розлюченого Трампа до відновлення підтримки США воєнних зусиль України.

Попри переговори, сторони все ще не готові до компромісу. Видання підсумувало:

"Навіть під тиском США, навіть після прямої телефонної розмови з президентом Трампом, і москва, і Київ можуть все ще вирішити продовжувати боротьбу".

Нагадаємо, у кремлі підтвердили, що владімір путін проведе у понеділок о 17:00 телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.