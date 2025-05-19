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ПОЛІТИКА

кремль анонсував телефонну розмову путіна з Трампом

19 травня 2025, 12:40
кремль анонсував телефонну розмову путіна з Трампом
Фото: РБК
В москві кажуть, що хочуть досягти "цілей СВО" дипломатичним шляхом.

У кремлі підтвердили, що владімір путін проведе у понеділок о 17:00 телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Як пишуть російські держагентства, речник кремля Дмітрій Пєсков назвав важливою майбутню розмову путіна і Трампа, яка відбудеться після переговорів у Стамбулі

За його словами, під час розмови йтиметься про можливу зустріч путіна та Трампа, яка «залежить від особистих домовленостей лідерів».

Спікер путіна також заявив, що «росія досягне цілей СВО», але начебто воліє  домогтися їх політико-дипломатичними засобами.

"Ви знаєте, що президент доклав неабияких зусиль перед 2022 роком, щоб вийти саме на дипломатичний трек досягнення наших цілей. Тоді ми отримали досить жорстку відмову навіть обговорювати проекти документів, які були підготовлені російською стороною. Коли не залишається жодних маневрів на політико-дипломатичному треку, тоді розпочинається спеціальна військова операція", - сказав він.

Пєсков додав, що за результатами переговорів у кремлі "сказали все, що могли", тому чекають підсумків розмови путіна та Трампа.

Минулої п’ятниці у Стамбулі відбулися переговори між Україною та росією щодо припинення війни. Ініціатором зустрічі виступив президент рф владімір путін — це була його відповідь на спільну пропозицію України, Європейського Союзу та Сполучених Штатів про запровадження всеосяжного 30-денного перемир’я.

Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, висловив готовність до особистих переговорів із путіним. Проте російський лідер на це не відреагував, надіславши до Стамбула делегацію нижчого дипломатичного рівня.

Переговори тривали близько години та завершилися без значного прогресу. російська сторона висунула низку вимог, зокрема — визнання російськими чотирьох окупованих областей і Криму, нейтрального статусу України, відмову від претензій на репарації, а також гарантії захисту прав російськомовних громадян відповідно до європейських стандартів.

Єдиним питанням, щодо якого вдалося досягти згоди, стало проведення обміну військовополоненими за формулою "1000 на 1000".

Попри відсутність прориву, сторони залишили можливість для продовження переговорного процесу. Київ наголосив: Україна відкрита до діалогу, але не за рахунок своїх національних інтересів, суверенітету та територіальної цілісності.

Владімір ПутінДональд ТрамппереговориДмітрій Пєсков

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