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Трамп може заборонити китайський DeepSeek у США – ЗМІ

17 квітня 2025, 12:26
Трамп може заборонити китайський DeepSeek у США – ЗМІ
Фото: google.com
ШІ-модель підозрюють у можливому порушенні авторських прав.

Адміністрація Трампа розглядає запровадження нових обмежень щодо китайської лабораторії штучного інтелекту DeepSeek, які можуть заборонити їй купівлю ШІ-чипів NVIDIA і потенційно заблокувати доступ громадян США до її сервісів. 

Про це розповіло видання The New York Times.

Такта ініціатива - це частина ширшої стратегії Білого дому, спрямованої на посилення конкуренції з Китаєм у сфері штучного інтелекту. 

Після того як DeepSeek сколихнула технологічну та фінансову спільноти США, американська влада почала розглядати різні способи обмеження доступу китайських компаній до американських технологій та ринку.

DeepSeek усе набирає популярності серед американських ШІ-розробників через низькі ціни на свої моделі, що змусило деякі компанії у Кремнієвій долині переглянути свою цінову політику.

Проте DeepSeek підозрюють у можливому порушенні авторських прав. Так, OpenAI звинувачує китайську компанію в тому, що вона незаконно використала її моделі через техніку дистиляції, порушивши правила користування.

Також вчора ми писали, що Адміністрація Трампа заборонила NVIDIA постачати ШІ-чипи до Китаю.

 

СШАDeepSeek

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