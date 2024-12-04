Трамп може замінити кандидата на міністра оборони – WSJ

Нинішній претендент — ведучий Fox News Піт Гегсет зіштовхнувся з посиленою перевіркою через низку звинувачень.

Новообраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість заміни свого кандидата на посаду міністра оборони: замість телеведучого Fox News Піта Гегсета претендентом може стати губернатор Флориди Рон ДеСантіс.

Про це повідомляє WSJ, посилаючись на джерела.

Вибір ДеСантіса — свого часу ключового конкурента Трампа в межах Республіканської партії, став би неочікуваним поворотом. Але водночас губернатор Флориди є відомим консерватором, який багато в чому поділяє погляди Трампа і Гегсета.

Союзники новообраного президента дедалі частіше схиляються до думки, що кандидатура Гегсета може не витримати подальшої перевірки.

ДеСантіс, який колись служив у юридичному відділі ВМС, був у попередньому списку потенційних кандидатів на посаду міністра оборони, який члени команди Трампа представили новообраному президенту. Зрештою, Трамп обрав Гегсета. Але після того, як навколо телеведучого виникло багато суперечливих моментів, список знову опинився в центрі уваги й ДеСантіс — серед кандидатів, яких розглядає Трамп.

За словами одного зі співрозмовників видання, обговорення перебувають на ранній стадії, зокрема, Трамп згадував ім'я ДеСантіса у бесідах з гостями у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

Джерела WSJ також кажуть, що Трамп може не обрати ДеСантіса і знайти іншу заміну, якщо схвалення кандидатури Гегсета провалиться. Ще одним потенційним кандидатом на посаду міністра оборони, якого обговорювали союзники Трампа, є Елбрідж Колбі — колишній чиновник Пентагону і соратник обраного віцепрезидента Джей-Ді Венса. Ще Трамп розглядає кандидатуру сенатора Джоні Ернста (республіканець, штат Айова) на цю посаду.

Колись ДеСантіс вважався прибічником Трампа, але його рішення кинути виклик колишньому президенту на праймеріз Республіканської партії у 2024 році призвело до гострого конфлікту між двома політиками: Трамп назвав ДеСантіса нелояльним. Зрештою, Трамп переміг на праймеріз, і друзі обох працювали над відновленням зв'язків.

Водночас, дехто з оточення Трампа недолюблює ДеСантіса, і це може перекреслити його шанси на заміну Гегсета.

ДеСантіс не матиме права знову балотуватися на посаду губернатора, коли його термін закінчиться у 2027 році.

Що ДеСантіс говорив про війну рф проти України? У 2014-2015 роках він підтримував Україну, критикуючи рф. Втім його риторика дещо змінилася з часом. У березні 2023 року в інтерв'ю Fox News ДеСантіс назвав війну рф проти України "територіальною суперечкою", а також розкритикував президента США Джо Байдена за надмірну допомогу Києву. Хоча згодом він назвав це неправильним вибором слів.

ДеСантіс також висловлював занепокоєння ескалацією між США і рф через дедалі більше постачання Україні зброї.

Водночас він називав путіна воєнним злочинцем, якого слід притягнути до відповідальності.

Гегсет опинився під посиленою увагою сенаторів від Республіканської партії після низки “викриттів”, включаючи звинувачення у зловживанні алкоголем і можливих сексуальних злочинах. У середу, 4 грудня, він має зустрітися з республіканським комітетом Палати представників. Хоча члени Палати не мають права голосу в процесі затвердження кандидатури, це може розглядатися як тактика тиску на телеведучого. Гегсет також провів низку зустрічей з сенаторами.

Сенатори-республіканці попередили, що під час публічних слухань щодо затвердження на посаді Гегсету доведеться зіткнутися з низкою запитань. За даними ЗМІ, є шість сенаторів, які потенційно виступають проти його номінації. Хоча, наразі жоден сенатор публічно не заявляв, що виступатиме проти кандидатури Гегсета. Трамп публічно також досі підтримує телеведучого.