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Трамп може збільшити борг США вдвічі більше, ніж Камала Гарріс – FT

07 жовтня 2024, 13:51
Трамп може збільшити борг США вдвічі більше, ніж Камала Гарріс – FT
Фото: EPA/UPG
Наразі держборг США становить 99% від валового внутрішнього продукту США.

Плани екс президент щодо економіки країни, згідно з аналізом Комітету відповідального федерального бюджету, можуть призвести до зростання федерального боргу майже вдвічі більше, ніж якщо президентом стане Гарріс.

Про це пише газета Financial Times.

До 2035 року федеральний борг може зрости на $7,5 трлн в разі, якщо Трамп переможе на виборах і виконає обіцянки щодо зниження податків для фізичних осіб і бізнесу, введення високих тарифів на імпортні товари і депортації мільйонів іммігрантів.

В той же час план Гарріс включає розширення податкових пільг для малого бізнесу, покращення доступу до недорогої дитячої опіки і житла, а ще підвищення корпоративних податків -може призвести до зростання боргу на $3,5 трлн за той самий період.

Звіт попереджає про високий ризик ймовірного фінансового кризи, опублікований за 5 тижнів до президентських виборів. 

Опитування демонструють, що боротьба між кандидатами дуже напружена і обидва моливі зосереджують свої кампанії на економічних питаннях.

"Наступний президент зіштовхнеться зі значними фінансовими викликами: рекордний рівень боргу, великі структурні дефіцити, зростаючі відсоткові виплати та ймовірне банкрутство важливих фондів", - йдеться у звіті CRFB. 

Також є попередження про уповільнення економічного зростання і ослаблення національної безпеки через великий державний борг, а також до планів входять зниження податку на прибуток для корпорацій і скорочення податків на доходи від понаднормової роботи, чайових і пенсій. Трамп хоче скасувати і обмеження на відрахування податків на рівні штатів та місцевих органів, що не подобається заможним передмістям.

За оцінками CRFB, лише ці податкові скорочення можуть збільшити борг на $9 трлн, але загальні тарифи та інші збори можуть скоротити це зростання майже на $3 трлн.

В той же час Гарріс планує найбільші витрати пов'язані з податковими пільгами для домогосподарств з доходом менше $400 тисяч і сімей з маленькими дітьми.

Такі заходи можуть збільшити борг на $4 трлн, але частково це буде компенсовано збільшенням корпоративного податку, що принесе близько $1 трлн. Ще Гарріс пропонує збільшити податок на капітальні доходи з 20% до 28%, що є менш суттєвим підвищенням, ніж пропонував президент Джо Байден.

Через невизначеність щодо результатів виборів, які політики будуть ухвалені і як розвиватиметься економічна ситуація, результати для боргу можуть суттєво відрізнятися, зазначає CRFB. У найкращому випадку, план Гарріс не збільшить дефіцит, а в гіршому — додасть $8,1 трлн. У Трампа цей показник коливатиметься від $1,45 трлн до понад $15 трлн.

На сьогодні державний борг США становить 99% від валового внутрішнього продукту.

Згідно з прогнозами, цей показник збільшиться до 125% протягом десяти років, якщо не буде змін у законодавстві.

 
ввпдержавний боргВибори в США

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