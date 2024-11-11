Трамп на першому етапі свого президентства планує радикальні зміни – AP

Агентство очікує, що Трамп спробує закрити більшість своїх кримінальних справ, принаймні федеральних, які відкрили проти нього.

У свої перші дні на посаді президента Дональд Трамп планує почати масову депортацію мігрантів, згорнути політику адміністрації Джо Байдена в галузі освіти та помилувати людей, заарештованих за участь у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це пише Associated Press.

Агентство очікує, що Трамп спробує закрити більшість своїх кримінальних справ, принаймні федеральних, які відкрили проти нього. Республіканець не зможе помилувати сам себе, але він може спробувати використати свій статус обраного президента, щоб скасувати або зняти судимість за кримінальні злочини.

Трамп також обіцяв "протягом двох секунд" після вступу на посаду звільнити Джека Сміта, спеціального прокурора, який веде дві федеральні справи проти нього — про спробу скасування результатів президентських виборів 2020 року та незаконне зберігання секретних документів у маєтку "Мар-а-Лаго" у Флориді.

Також Трамп обіцяв допомогти учасникам штурму Капітолія, що відбувся після його програшу на попередніх виборах. Загалом понад 1 500 людям висунули звинувачення у цій справі. AP зазначає, що Трамп може помилувати вже засуджених фігурантів, а також припинити переслідування інших учасників заворушень, звільнивши генпрокурора.

Крім того, Трамп може розпочати процес звільнення близько 50 тисяч держслужбовців. Мова про так званих карʼєрних чиновників, які працюють як при президентах-демократах, так і при президентах-республіканцях. Вони вважаються аполітичними працівниками, чиї знання та досвід допомагають підтримувати функціонування уряду, особливо під час перехідних періодів.

Серед планів новообраного президента також введення мит на імпорт. Розмір обіцяних ним тарифів варіювався: Трамп пропонував щонайменше 10% загального тарифу на імпортні товари, 60% податку на імпорт товарів з Китаю і 25% тарифу на всі товари з Мексики.

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявив, що в перший же день на посаді він скасує дії адміністрації Байдена, спрямовані на захист трансгендерних учнів від дискримінації в школах. Мова про Розділ IX — федеральний закон, який забороняє дискримінацію за ознакою статі у сфері освіти. Закон ухвалили ще в 1972 році для розвʼязання проблеми з правами жінок. Адміністрація Байдена внесла в нього зміни, аби він стосувався також представників ЛГБТК+.

Також Трамп хоче у перший же день згорнути програму із захисту навколишнього середовища, зупинити вітроенергетичні проєкти, звести нанівець цілі адміністрації Байдена, які заохочують перехід на електромобілі, і скасувати стандарти для компаній, які мають стати більш екологічно чистими.

Трамп неодноразово заявляв і про готовність врегулювати війну між Україною та росією за один день. Після перемоги на виборах його прессекретар уточнила, що мова про те, щоб у перший день посадити представників України та росії за стіл переговорів.

Ще одна обіцянка Трампа — запустити програму масової депортації мігрантів. Трамп заявляв, що застосує Закон про іноземних ворогів — документ 1798 року, який дозволяє президенту депортувати будь-кого, хто не є американським громадянином і походить з країни, з якою існує «оголошена війна» або загроза чи спроба «вторгнення або хижацького вторгнення».

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп телефонував російському диктатору владіміру путіну 7 листопада. Трамп порадив путіну не допустити ескалації війни в Україні і нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.