Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп "наїхав" на Макрона через коментар французького президента щодо від'їзду американського колеги з G7

17 червня 2025, 11:38
Трамп
Фото: en24.news
Його від'їзд не стосується Близького сходу.

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо стосовно того, що він свого дострокового від'їзду з саміту G7 у Канаді. 

Про це Трам написав у соцмережі Truth Social. 

Макрон припустив, що президент США зробив "пропозицію" про припинення вогню на Близькому Сході і достроково поїхав. 

Проте Трампа написав, що Макрон не має жодного уявлення, чому президент США повертається до Вашингтона. Трамп додав, що причина "набагато більша", ніж припинення вогню.

"Президент Франції Еммануель Макрон, який прагне публічної уваги, помилково заявив, що я покинув саміт G7 в Канаді, щоб повернутися до Вашингтона для роботи над "припиненням вогню" між Ізраїлем та Іраном. Це неправда! Він гадки не має, чому я зараз прямую до Вашингтона, але це, безумовно, не має нічого спільного з перемир’ям. Це щось набагато більше. Навмисно чи ні, але Еммануель завжди розуміє неправильно", - написав Трамп.

Вчора у канадській провінції Альберта офіційно розпочався саміт лідерів держав-членів "Великої сімки", який триватиме до 17 червня. 

Однак вже у перший день стало відомо, що Трамп достроково покинув саміт G7.

 

Дональд ТрампЕммануель Макрон

Останні матеріали

Від Курська до Чорного моря. Війна триває – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Від Курська до Чорного моря. Війна триває – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2025, 14:40
Quo vadis? Куди влучили Ізраїль та Іран 14 червня – Том Купер
Політика
Quo vadis? Куди влучили Ізраїль та Іран 14 червня – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2025, 10:56
Трагедія, якої можна було уникнути. Трамп, Нетаньягу і Хаменеї – трійка розлючених стариганів, які можуть усіх вбити – Саймон Тісдалл
Політика
Трагедія, якої можна було уникнути. Трамп, Нетаньягу і Хаменеї – трійка розлючених стариганів, які можуть усіх вбити – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 17 червня 2025, 08:24
Боротьба з росією тепер є проблемою виключно Європи. Америка залишає сцену – The Telegraph
Політика
Боротьба з росією тепер є проблемою виключно Європи. Америка залишає сцену – The Telegraph
Переклад iPress – 16 червня 2025, 13:53
Чергові іміджеві втрати США. Європа має зрозуміти: чого хоче путін – хоче й Трамп – Філліпс О'Брайен
Політика
Чергові іміджеві втрати США. Європа має зрозуміти: чого хоче путін – хоче й Трамп – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 червня 2025, 12:04
Гра Ізраїлю з хвостом лева. Переможна для Ізраїлю доба ударів по Ірану та відплата режиму аятолли – Том Купер
Cуспільство
Гра Ізраїлю з хвостом лева. Переможна для Ізраїлю доба ударів по Ірану та відплата режиму аятолли – Том Купер
Переклад iPress – 16 червня 2025, 00:57
Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Політика
Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 червня 2025, 15:44
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Політика
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Переклад iPress – 13 червня 2025, 12:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється