Його від'їзд не стосується Близького сходу.

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо стосовно того, що він свого дострокового від'їзду з саміту G7 у Канаді.

Про це Трам написав у соцмережі Truth Social.

Макрон припустив, що президент США зробив "пропозицію" про припинення вогню на Близькому Сході і достроково поїхав.

Проте Трампа написав, що Макрон не має жодного уявлення, чому президент США повертається до Вашингтона. Трамп додав, що причина "набагато більша", ніж припинення вогню.

"Президент Франції Еммануель Макрон, який прагне публічної уваги, помилково заявив, що я покинув саміт G7 в Канаді, щоб повернутися до Вашингтона для роботи над "припиненням вогню" між Ізраїлем та Іраном. Це неправда! Він гадки не має, чому я зараз прямую до Вашингтона, але це, безумовно, не має нічого спільного з перемир’ям. Це щось набагато більше. Навмисно чи ні, але Еммануель завжди розуміє неправильно", - написав Трамп.

Вчора у канадській провінції Альберта офіційно розпочався саміт лідерів держав-членів "Великої сімки", який триватиме до 17 червня.

Однак вже у перший день стало відомо, що Трамп достроково покинув саміт G7.