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Трамп наполягає на виведенні американських військових із Сомалі

Зараз там від 650 до 800 американських військовослужбовців
Президент США Дональд Трамп має намір вивести американські війська з Сомалі, повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.
Трамп наполягає на виведенні американських військових із Сомалі Фото: zn.ua

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Трамп заявив своїм радникам, що хоче вивести американські війська з Сомалі, що дозволить йому виконати передвиборчі обіцянки повернути солдатів додому.

Як уточнили джерела агентства, Пентагон приступив до розробки плану для президента. В обговоренні взяли участь радник з національної безпеки Роберт О'Браєн, міністр оборони Марк Еспер і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

Зараз у Сомалі перебувають від 650 до 800 американських військовослужбовців, які допомагають владі в боротьбі з радикальним угрупуванням ісламізму "Аш-Шабаб", що має тісні зв'язки з міжнародною терористичною організацією "Аль-Каїда".

Нагадаємо, що раніше Трамп схвалив план виведення 9500 військових США з Німеччини

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14 10 2020 11:14
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