Трамп наполягає на виведенні американських військових із Сомалі
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Трамп заявив своїм радникам, що хоче вивести американські війська з Сомалі, що дозволить йому виконати передвиборчі обіцянки повернути солдатів додому.
Як уточнили джерела агентства, Пентагон приступив до розробки плану для президента. В обговоренні взяли участь радник з національної безпеки Роберт О'Браєн, міністр оборони Марк Еспер і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.
Зараз у Сомалі перебувають від 650 до 800 американських військовослужбовців, які допомагають владі в боротьбі з радикальним угрупуванням ісламізму "Аш-Шабаб", що має тісні зв'язки з міжнародною терористичною організацією "Аль-Каїда".
Нагадаємо, що раніше Трамп схвалив план виведення 9500 військових США з Німеччини
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