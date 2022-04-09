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Трамп назвав Байдена "ворогом держави" на мітингу в Пенсільванії

Він ворог держави... Республіканці в русі MAGA (Make America Great Again, - ред.) не намагаються підірвати нашу демократію
Дональд Трамп назвав Джо Байдена "ворогом держави" та розкритикував рейд та обшук ФБР в його будинку у Флориді.
Трамп назвав Байдена "ворогом держави" на мітингу в Пенсільванії Фото: ap.org
Про це повідомляє видання AFP.
 
У своїй першій публічній появі після рейду 8 серпня Трамп заявив, що обшук був "пародією на справедливість" і попередив, що це призведе до "негативної реакції, якої ніхто ніколи не бачив".
 
"Не може бути більш яскравого прикладу дуже реальних загроз американській свободі, ніж кілька тижнів тому, як ви бачили, коли ми стали свідками одного з найшокуючих зловживань владою з боку будь-якої адміністрації в історії Америки", — сказав Трамп.
 
Його припущення про те, що адміністрація Байдена контролювала рейд, суперечить давнім протоколам, згідно з якими Міністерство юстиції та ФБР діють незалежно від Білого дому.
 
Трамп сказав прихильним прихильникам на мітингу в місті Вілкс-Барре, що "кричуще порушення закону" призведе до "негативної реакції, якої ніхто ніколи не бачив".
 
Він також відповів на промову Байдена цього тижня, в якій президент сказав, що його попередник і прихильники республіканців "представляють екстремізм, який загрожує самим основам нашої республіки".
 
Виступаючи у Філадельфії, колисці американської демократії, Байден розпочав напад на тих республіканців, які приймають ідеологію Трампа "Зробимо Америку знову великою", і закликав своїх прихильників дати відсіч у тому, що він назвав "битвою за душу нації".
 
Трамп назвав цю промову "найжорстокішою, ненависницькою та розкольницькою промовою, яку коли-небудь виголошував американський президент".
 
"Він ворог держави... Республіканці в русі MAGA (Make America Great Again, - ред.) не намагаються підірвати нашу демократію", - сказав Трамп.
 
Нагадаємо, що проведення обшуків ФБР у приватному маєтку експрезидента США Дональда Трампа пов’язано з підозрами, що він міг незаконно вилучити з Білого дому документи з чутливою інформацією про ядерну зброю США.
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04 09 2022 09:54
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