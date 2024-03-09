Трамп назвав Орбана "фантастичним лідером" – Bloomberg

Трамп високо оцінив стиль управління угорського урядовця і висміяв критику в бік Орбана.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у Флориді.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає видання, Трамп назвав Орбана "фантастичним лідером", високо оцінив його стиль управління і висміяв критику в бік Орбана серед західних політиків.

"Орбан не викликає суперечок, тому що він каже: "Так буде" і на цьому все закінчується. Він бос. Ні – він великий лідер, фантастичний лідер", – заявив Трамп.

Трамп також влаштував Орбану екскурсію своєю резиденцією. У програмі візиту була вечеря з колишньою першою леді Меланією Трамп та виступ музичного гурту. Крім того, відбулася годинна зустріч угорського прем’єра зі старшими помічниками.

До слова, чинний президент США Джо Байден перед зустріччю Трампа з Орбаном розкритикував її. Він заявив, що Орбан "не вважає, що демократія працює" та "шукає диктатури".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче обговорити, як припинити війну росії проти України цього тижня з колишнім президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Автори видання пишуть, що "Орбан намагається вислужитися перед Трампом, розглядаючи його повернення в Білий дім як спосіб полегшити дипломатичну ізоляцію Угорщини після того, як суперечки з союзниками по НАТО та ЄС спричинили тиск з боку адміністрації Байдена та групи двопартійних законодавців США".