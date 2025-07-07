Трамп назвав політичну ініціативу Маска "катастрофою" для США

На його думку, нова "Американська партія" — це шлях до хаосу.

Президент США Дональд Трамп розкритикував підприємця Ілона Маска за його намір заснувати нову політичну силу, назвавши таку ініціативу "смішною" та "катастрофічною". За словами очільника Білого дому, американська політична система історично функціонує як двопартійна, і спроби створити третю партію лише дестабілізують ситуацію.

Під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що Сполучені Штати мають успішну двопартійну систему, і ідея Маска — це шлях до хаосу.

"Система, здається, дійсно була створена для двох партій. Треті партії ніколи не працювали. Тож він може розважатися з цим, але я вважаю це смішним", — сказав американський президент.

Пізніше у дописі в своїй соцмережі Truth Social Трамп звинуватив Маска в тому, що той "збився з курсу" й "перетворився на справжню катастрофу". Він нагадав про намір підприємця створити політичну силу, яка, на його думку, лише посилить плутанину в країні.

Також Трамп окремо зупинився на питанні електромобілів. За його словами, нещодавно ухвалений закон скасовує вимогу щодо обов’язкового переходу на електротранспорт, що, на думку політика, стане полегшенням для американців. Він заявив, що постійно виступав проти цієї вимоги і був здивований, що Маск, підтримуючи його, погодився з цим пунктом.