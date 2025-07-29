Трамп назвав умову свого візиту до Китаю
Президент США Дональд Трамп підтвердив можливість свого візиту до Китаю, зазначивши ключову умову офіційного візиту.
Про це Трамп написав в соцмережі Truth Social.
"Фейкові новини стверджують, що я шукаю "саміт" з президентом Китаю Сі. Це неправда, я нічого не шукаю", - йдеться в дописі.
За його словами, може поїхати до Китаю лише за умови отримання запрошення від президента Сі, яке було продовжено.
"Інакше я не зацікавлений! Дякую за вашу увагу до цього питання", - підсумував президент США.
Нещодавно ми писали, що Сі Цзіньпін прагне провести тристоронню зустріч із Трампом і путіним.