Трамп назвав умову свого візиту до Китаю

Він уточнив, що поїде лише за офіційним запрошенням від президента Сі.

Президент США Дональд Трамп підтвердив можливість свого візиту до Китаю, зазначивши ключову умову офіційного візиту.

Про це Трамп написав в соцмережі Truth Social.

"Фейкові новини стверджують, що я шукаю "саміт" з президентом Китаю Сі. Це неправда, я нічого не шукаю", - йдеться в дописі.

За його словами, може поїхати до Китаю лише за умови отримання запрошення від президента Сі, яке було продовжено.

"Інакше я не зацікавлений! Дякую за вашу увагу до цього питання", - підсумував президент США.