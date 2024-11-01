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ПОЛІТИКА

Трамп називає непередбачуваність своєю ключовою зброєю – NYT

01 листопада 2024, 15:06
Трамп називає непередбачуваність своєю ключовою зброєю – NYT
Фото: Great again
Трамп під час свого можливого друго терміну буде приймати рішення без структурованого процесу обговорення та погодження.

Дональд Трамп обіцяв під час свого першого терміну на посаді президента, що "Америка буде понад усе". Натомість те, що він здійснив, як згадують його союзники, супротивники та багато хто з його колишніх помічників, було хаотичною зовнішньою політикою.

Більшість із того, що Трамп говорив під час своєї кампанії свідчить про те, що на другий термін він планує робити те ж саме. Він вважає непередбачуваність своєю коронною зброєю.

Про це пише Девід Сенгер, кореспондент The New York Times.

Експерти з питань зовнішньої політики часто вважають, що вибір, який американці зроблять наступного тижня, вирішить, чи повернеться Америка до ізоляціонізму, чи залишиться з певною версією інтернаціоналістичного підходу президента Байдена, спрямованого на розбудову альянсів. Якщо Гарріс програє, це означатиме, що термін Байдена був остаточним кінцем епохи, коли Сполучені Штати були надійним гарантом західної безпеки.

"Але якщо переможе Трамп, це майже напевно означатиме повернення до епохи зовнішньополітичних указів, не пов'язаних з будь-яким політичним процесом, у момент максимальної міжнародної небезпеки", — вважає Сенгер.

Нагадаємо, кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону і спростував заяву, що нібито він є "другом росії".

Дональд ТрампВибори в США

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