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Трамп не бачить причин відмовлятись від TikTok

03 січня 2025, 09:47
Трамп не бачить причин відмовлятись від TikTok
TikTok
На початку грудня в США суд зобов'язав китайську компанію продати TikTok.

Новообраний президент США Дональд Трамп натякнув, що не бачить причин відмовлятися від платформи TikTok, адже бачить її для себе впливовим інструментом поширення інформації.  

Про це Трамп написав в соцмережі Truth Social. 

Дональд Трамп опублікував таблицю результатів його контенту у TikTok станом на початок січня цього року року. 

Контент він отримав десятки мільярдів переглядів, та що його облікові записи за сукупним показником в рази випереджають контент і його суперниці на виборах Камали Гарріс, і таких поп-зірок як Тейлор Свіфт і Бейонсе.  

"Чому б я мав думати про відмову від TikTok?", – риторично написав він.

Тиждень тому стало відомо, що Трамп попросив Верховний суд США відкласти заборону TikTok.

Верховний суд 10 січня має заслухати усні аргументи у справі оскарження заборони TikTok, що дасть суддям можливість оцінити ситуацію до того, як заборона потенційно почне діяти.

 

Дональд ТрампTikTok

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