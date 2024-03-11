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Трамп не даватиме жодної копійки Україні у разі обрання – Орбан

11 березня 2024, 09:24
Трамп не даватиме жодної копійки Україні у разі обрання – Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв не надавати Україні фінансову допомогу, якщо переможе у виборах.

Про це Орбан заявив в інтерв’ю М1, яке цитує Magyar Nemzet.

"Він має дуже чітке бачення, з яким важко не погодитися. Він каже наступне: по-перше, в українсько-російській війні він не дасть жодної копійки. Тому війна закінчиться, бо очевидно, що Україна не зможе воювати власними силами", - заявив він.

Орбан додав, що якщо США не даватимуть грошей, то Європа не зможе надавати Україні достатнє фінансування і тоді війна закінчиться.

"Трамп має досить детальні плани щодо того, як закінчити війну росії проти України, і вони збігаються з інтересами Угорщини", - додав Орбан. 

Проте угорський лідер додав, що "не уповноважений" розповідати про плани Трампа.

Ми також писали, що Трамп назвав Орбана "фантастичним лідером".

 

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