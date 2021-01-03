Трамп не створюватиме власну партію
Цей публічний виступ стане першим для Трампа після закінчення терміну його повноважень на посаді президента. Очікується, що він закликатиме республіканців до єдності і надасть пропозиції щодо підготовки партії до майбутніх у 2022 році проміжних виборів у країні, пише "Інтерфакс-Україна".
Трамп виступатиме з промовою цього ж дня на конференції консервативних кіл США в Орландо (штат Флорида).
"Ми не створюємо нових партій і не будемо розділяти нашу міць і силу. Замість цього ми будемо єдиними і сильними як ніколи раніше", - скаже, за відомостями Fox News, Трамп.
Газета The Wall Street Journal і низка інших ЗМІ стверджували, що Трамп перед відходом з поста президента США у січні цього року обговорював зі своїми однодумцями можливість створення "нової політичної партії".
За даними The Hill, Трамп у своєму виступі розкритикує президента Джо Байдена, а також заявить про намір і надалі працювати разом із Республіканською партією.
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