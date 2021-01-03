Трамп не створюватиме власну партію

Замість цього ми будемо єдиними і сильними як ніколи раніше

Колишній президент США Дональд Трамп має намір оголосити про те, що він усупереч повідомленням ЗМІ не розглядає можливості створення в країні нової партії, повідомив телеканал Fox News.

Цей публічний виступ стане першим для Трампа після закінчення терміну його повноважень на посаді президента. Очікується, що він закликатиме республіканців до єдності і надасть пропозиції щодо підготовки партії до майбутніх у 2022 році проміжних виборів у країні, пише "Інтерфакс-Україна".

Трамп виступатиме з промовою цього ж дня на конференції консервативних кіл США в Орландо (штат Флорида).

"Ми не створюємо нових партій і не будемо розділяти нашу міць і силу. Замість цього ми будемо єдиними і сильними як ніколи раніше", - скаже, за відомостями Fox News, Трамп.

Газета The Wall Street Journal і низка інших ЗМІ стверджували, що Трамп перед відходом з поста президента США у січні цього року обговорював зі своїми однодумцями можливість створення "нової політичної партії".

За даними The Hill, Трамп у своєму виступі розкритикує президента Джо Байдена, а також заявить про намір і надалі працювати разом із Республіканською партією.

Читайтет також: Байден проти надання Трампу доступу до брифінгів розвідки