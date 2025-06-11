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Трамп не тримає зла на Маска і мало думає про нього

11 червня 2025, 21:31
Трамп не тримає зла на Маска і мало думає про нього
Фото: Great again
Однак він досі розчарований у Маску.

Президент США Дональд Трамп думаю, що примирення з мільярдером Ілоном Маском ймовірне, проте останнім часом мало думає про нього.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістці Міранді Дівайн на шоу Pod Force One

"Вважаю, я міг би примиритися, але нам треба навести лад у країні. Моє єдине завдання нині – повернути цю країну на рівень вищий, ніж будь-коли. І я думаю, ми можемо це зробити", – заявив Трамп.

Щодо нещодавнього конфлікту з Маском, то Трамп сказав, що не сердиться на бізнесмена, хоч і розчарований у ньому.

"Послухайте, я не тримаю на нього зла. Мене справді здивувало, що це сталося. Він виступив проти закону, який є феноменальним… Думаю, йому самому дуже прикро, що він це сказав", - додав Трамп.

Президента також сказав, що розчарований у Маску, але сталося, як сталося.

"Так буває. Такі речі трапляються. Я не звинувачую його ні в чому. Просто був трохи розчарований", – підсумував Трамп. 

На уточнення журналістки, що саме Трамп мав на увазі, коли говорив раніше про проблеми Маска. 

"Це через наркотики?" – запитала вона.

Трамп відповів: 

"Я не знаю, у чому його проблема, якщо чесно, справді не знаю. Останнім часом я не надто про нього думав, але цей закон справді хороший". 

Днями стало відомо, що Трамп назвав Маска "запеклим наркоманом".

 

Дональд ТрампІлон Маск

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