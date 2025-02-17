Трамп не вірить, що кремль буде воювати з НАТО

Однак в країнах ЄС є побоювання щодо призупинки війни в Україні або планів рф на найближче десятиліття.

Американський президент Дональд Трамп не погоджується із твердженнями, що одного дня росія буде воювати з НАТО.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами телеканалу Fox News

Главу США запитали, чи згодний він з заявою президента України Володимира Зеленського, що росія буде воювати проти НАТО, і чи має він якісь занепокоєння з цього приводу.

"Ні, я не згодний. Я не згодний. Анітрохи", - відповів Трамп.

Однак нещодавно розвідка Данії заявили, що росія переозброюється для війни з НАТО.