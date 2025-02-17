Трамп не вірить, що кремль буде воювати з НАТО
Американський президент Дональд Трамп не погоджується із твердженнями, що одного дня росія буде воювати з НАТО.
Про це він сказав під час спілкування із журналістами телеканалу Fox News
Главу США запитали, чи згодний він з заявою президента України Володимира Зеленського, що росія буде воювати проти НАТО, і чи має він якісь занепокоєння з цього приводу.
"Ні, я не згодний. Я не згодний. Анітрохи", - відповів Трамп.
Однак нещодавно розвідка Данії заявили, що росія переозброюється для війни з НАТО.