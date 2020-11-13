Трамп не виключає своєї участі в президентських виборах-2024

Президент США Дональд Трамп може оголосити про свої плани балотуватися на виборах в 2024 році, коли буде офіційно визнана перемога кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на виборах 2020 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The New York Times.

Президент, як повідомляється, сказав своїм радникам, що, якщо результати виборів 2020 року підтвердять перемогу Байдена, він серйозно подумає про те, щоб незабаром після цього оголосити про свій намір брати участь у виборах у 2024 році.

Видання зазначає, що дані зауваження Трамп зробив на зустрічі в Білому домі в середу під час бесіди з декількома радниками, багато з яких заявили йому, що шанси змінити результат виборів 2020 року вкрай низькі.

"Він знає, що все скінчено", - сказав один із радників газеті.

Раніше портал Axios повідомив, що Трамп також розглядає можливість запуску свого власного телеканалу, який стане прямим конкурентом Fox News.

Вибори в США відбулися 3 листопада. Більшість голосів вже підраховано, але офіційні результати обробки бюлетенів у штатах будуть відомі пізніше в листопаді. Однак, на підставі наявних даних, провідні американські ЗМІ спрогнозували перемогу Байдена на виборах президента. Сам Байден також вважає себе переможцем виборів, з успіхом на них його привітали багато світових лідерів.

Республіканець президент США Дональд Трамп, який обвинуватив демократів у шахрайстві і в тому, що вони "вкрали" у нього перемогу, не визнає поразки. Він ініціював низку судових позовів з метою добитися перегляду результатів голосування в кількох штатах.

Раніше Трамп закликав Верховний суд США втрутитися у підрахунок голосів