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ПОЛІТИКА

Трамп не зможе задовольнити вимоги путіна, попри готовність до компромісів – The Times

05 грудня 2024, 18:06
Трамп не зможе задовольнити вимоги путіна, попри готовність до компромісів – The Times
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Обіцянки Трампа щодо миру в Україні зіштовхуються з перешкодами.

Попри обіцянку Трампа швидко завершити війну в Україні, на практиці він виявиться неспроможним досягти тривалого миру. Навіть якщо Володимир Зеленський демонструє готовність до компромісів, Трамп не зможе запропонувати достатньо для задоволення вимог путіна, адже такі заходи, як зняття санкцій чи розмороження російських активів, якщо Трамп розглядатиме їх, потребують підтримки Конгресу, G7 та ЄС.

Про це пише The Times.

На думку колумніста, навіть якби Трамп міг піти на поступки, цілі путіна у війні набагато глибші, ніж визнають його прихильники у Вашингтоні. Він поставив собі за мету завоювати Україну, щоб змінити демографічну ситуацію в росії.

Максиміліан Гесс, експерт з питань Євразії та автор книги "Економічна війна" зазначає, що вся росія зараз налаштована на багаторічну війну, а не на швидкі перемоги. Оборона поглине третину запланованого бюджету на 2025 рік, або 6% ВВП.

"путін, без сумніву, буде водити Трампа за ніс, сподіваючись позбавити Україну зброї, щоб отримати подальшу перевагу, але не існує шляху до великої угоди, яку США (або Європа) могли б коли-небудь прийняти", — пише колумніст.

Семюел також вважає, що найдешевший спосіб захистити безпеку Європи в довгостроковій перспективі — це все ж таки не допустити розпаду України.

Нагадаємо, Українська делегація прибула до США для проведення переговорів на високому рівні з адміністрацією Дональда Трампа, з метою згладити серйозні розбіжності в питанні врегулювання війни з росією ще до вступу нового президента США на посаду.

Дональд ТрампВладімір Путінвійна в Україні

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