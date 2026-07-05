Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп нібито запропонував путіну допомогу у пошуку рішення щодо війни в Україні

05 липня 2026, 11:52
Трамп нібито запропонував путіну допомогу у пошуку рішення щодо війни в Україні
За словами помічника путіна, Юрія Ушакова, телефонна розмова тривала майже 90 хвилин.
Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з путіним запропонував сприяти пошуку шляхів завершення війни в Україні.
 
Про це пише Reuters з посиланням на заяви кремля.
 
За словами помічника путіна, Юрія Ушакова, телефонна розмова тривала майже 90 хвилин. Він стверджує, що Трамп підтвердив готовність докласти зусиль для якнайшвидшого припинення бойових дій та пошуку політичного врегулювання війни.
 
У кремлі також назвали переговори "діловими та конструктивними" і заявили, що росія нібито зацікавлена у політико-дипломатичному врегулюванні конфлікту з урахуванням своїх підходів. Крім того, за словами Юрія Ушакова, під час розмови російський диктатор озвучив власну оцінку ситуації на фронті та заявив про наступальні дії російських військ.
 
Також представник кремля повідомив, що Трамп нібито поінформував про готовність своїх спеціальних посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера продовжувати посередницькі зусилля для досягнення домовленостей і здійснити черговий візит до москви.
 
Окрім теми війни в Україні, співрозмовники, за твердженням кремля, обговорили ситуацію навколо Ірану, а путін повторив запрошення Дональду Трампу відвідати москву.
 
Американська сторона офіційно не коментувала інформацію про зміст телефонної розмови.  

 

війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
LifeStyle
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
03 липня 2026, 17:11
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Новий маньчжурський кандидат. Частини 8-9 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 03 липня 2026, 14:10
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 03 липня 2026, 11:26
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Політика
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Переклад iPress – 03 липня 2026, 07:48
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Політика
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Переклад iPress – 02 липня 2026, 13:01
Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 липня 2026, 11:43
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 02 липня 2026, 08:00
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Політика
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 липня 2026, 13:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється