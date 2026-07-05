Трамп нібито запропонував путіну допомогу у пошуку рішення щодо війни в Україні

За словами помічника путіна, Юрія Ушакова, телефонна розмова тривала майже 90 хвилин.

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з путіним запропонував сприяти пошуку шляхів завершення війни в Україні.

Про це пише Reuters з посиланням на заяви кремля.

За словами помічника путіна, Юрія Ушакова, телефонна розмова тривала майже 90 хвилин. Він стверджує, що Трамп підтвердив готовність докласти зусиль для якнайшвидшого припинення бойових дій та пошуку політичного врегулювання війни.

У кремлі також назвали переговори "діловими та конструктивними" і заявили, що росія нібито зацікавлена у політико-дипломатичному врегулюванні конфлікту з урахуванням своїх підходів. Крім того, за словами Юрія Ушакова, під час розмови російський диктатор озвучив власну оцінку ситуації на фронті та заявив про наступальні дії російських військ.