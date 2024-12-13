Трамп обговорює з Білим домом і українськими чиновниками завершення війни – ЗМІ

Новий президент серйозно налаштований на те, щоб домогтися припинення вогню в перший же день.

Команда новообраного американського президента Дональда Трампа веде перемовини з Білим домом та українськими чиновниками про шляхи завершення війни з рф.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

Видання, посилаючись на джерела, кажуть, що радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван провів кілька розмов зі своїм наступником Майком Волтцем.

Там політики обговорювали актуальну інформацію, проте досі не зачіпали стратегію завершення війни або забезпечення перемир'я.

Анонімний високопоставлений співробітник адміністрації президента США Джо Байдена розказав, що такі переговори дають змогу команді Трампа "не бути здивованою" будь-якими діями Білого дому щодо України до дня інавгурації нового президента.

"Трамп дуже серйозно налаштований на те, щоб домогтися припинення вогню в перший же день", - цитує NBC News заяву одного з джерел.

Журнаісти пушть, що останні контакти між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом та їхніми радниками були конструктивними.

"Атмосфера взаємодії між українцями і командою Трампа, включно із Зеленським і самим Трампом, досі була позитивною", - розповідає ще одне джерело журналістів.

Телеканал NBC News пише, що можливоТрамп розуміє, що українці не є перешкодою для встановлення миру, проблема полягає в позиції президента рф Володимира Путіна.

Разом з тим, джерела журналістів розповіли, що команда Трампа так і не презентувала Україні концептуальний або конкретний мирний план.

Також Трамп хоче домогтися завершення війни Нагадаємо, ще під час передвиборчої кампанії обраний президент США Дональд Трамп заявляв про свій намір завершити війну між києвом і москвою.

Раніше ми повідомляли, що Трамп став "Людиною року" за версією журналу Time.