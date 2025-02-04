Трамп обговорює запровадження 10-відсоткових мит на товари з ЄС – The Telegraph

Європейська комісія, яка представляє 27 країн ЄС, розробила можливі заходи у відповідь на випадок запровадження мит Трампом.

В оточенні президента США Дональда Трампа обговорюють можливість запровадити 10-відсоткові мита на товари з Європейського Союзу.

Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на власні джерела.

За словами співрозмовника видання, наразі в команді президента США немає загальної згоди стосовно тарифів проти ЄС, "але дехто хоче запровадити 10-відсоткові тарифи".

"Говорять про те, щоб накласти їх на весь імпорт з ЄС", — додало джерело.

Під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп встановив мита у розмірі 25% на імпорт сталі та 10% на алюміній з ЄС. У відповідь Європейський Союз у 2018 році запровадив митні обмеження на низку американських товарів, зокрема віскі, мотоцикли та джинсову тканину.

Європейська комісія, яка представляє 27 країн ЄС, розробила можливі заходи у відповідь на випадок запровадження мит Трампом. Деталі поки що не розголошують, щоб не загострювати ситуацію, пише FT, посилаючись на двох європейських чиновників.

За їхніми словами, зараз ведеться серйозне планування на випадок непередбачених обставин.

"Ми готові діяти, якщо буде потрібно", — сказав один з них.

Раніше Трамп пообіцяв ввести мита на товари з країн, що входять до Євросоюзу. Причому, відповідаючи на запитання щодо можливих термінів введення таких мит, Трамп сказав, що це станеться «досить скоро».

Раніше повідомлялось, що Європа має можливість відреагувати на нові мита США, якщо президент Дональд Трамп виконає свої нещодавні погрози. Європейські лідери обіцяють вжити заходів у відповідь у разі потреби.

Фон дер Ляєн підкреслила, що Євросоюз визнає потенційні виклики у стосунках зі США, і готовий на них відповідати.

"Європейський Союз готовий до жорсткого, але конструктивного діалогу зі Сполученими Штатами. Але ми також визнаємо потенційні виклики у відносинах зі США. І ми готові до цього. У разі несправедливих чи свавільних нападів Європейський Союз дасть рішучу відповідь", – наголосила вона.