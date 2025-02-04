Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп обговорює запровадження 10-відсоткових мит на товари з ЄС – The Telegraph

04 лютого 2025, 08:16
Трамп обговорює запровадження 10-відсоткових мит на товари з ЄС – The Telegraph
Фото: АР
Європейська комісія, яка представляє 27 країн ЄС, розробила можливі заходи у відповідь на випадок запровадження мит Трампом.

В оточенні президента США Дональда Трампа обговорюють можливість запровадити 10-відсоткові мита на товари з Європейського Союзу.

Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на власні джерела.

За словами співрозмовника видання, наразі в команді президента США немає загальної згоди стосовно тарифів проти ЄС, "але дехто хоче запровадити 10-відсоткові тарифи".

"Говорять про те, щоб накласти їх на весь імпорт з ЄС", — додало джерело.

Під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп встановив мита у розмірі 25% на імпорт сталі та 10% на алюміній з ЄС. У відповідь Європейський Союз у 2018 році запровадив митні обмеження на низку американських товарів, зокрема віскі, мотоцикли та джинсову тканину.

Європейська комісія, яка представляє 27 країн ЄС, розробила можливі заходи у відповідь на випадок запровадження мит Трампом. Деталі поки що не розголошують, щоб не загострювати ситуацію, пише FT, посилаючись на двох європейських чиновників.

За їхніми словами, зараз ведеться серйозне планування на випадок непередбачених обставин.

"Ми готові діяти, якщо буде потрібно", — сказав один з них.

Раніше Трамп пообіцяв ввести мита на товари з країн, що входять до Євросоюзу. Причому, відповідаючи на запитання щодо можливих термінів введення таких мит, Трамп сказав, що це станеться «досить скоро».

Раніше повідомлялось, що Європа має можливість відреагувати на нові мита США, якщо президент Дональд Трамп виконає свої нещодавні погрози. Європейські лідери обіцяють вжити заходів у відповідь у разі потреби.

Фон дер Ляєн підкреслила, що Євросоюз визнає потенційні виклики у стосунках зі США, і готовий на них відповідати.

"Європейський Союз готовий до жорсткого, але конструктивного діалогу зі Сполученими Штатами. Але ми також визнаємо потенційні виклики у відносинах зі США. І ми готові до цього. У разі несправедливих чи свавільних нападів Європейський Союз дасть рішучу відповідь", – наголосила вона.

СШАДональд ТрампмитаЄвросоюзУрсула фон дер Ляєн

Останні матеріали

росіяни втратили запал наступів у Курській області та біля Покровська. Тим часом практику
Політика
росіяни втратили запал наступів у Курській області та біля Покровська. Тим часом практику "ні кроку назад" не припинено – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 21:36
Логіка руйнування США олігархами. Як їй протистояти – Тімоті Снайдер
Політика
Логіка руйнування США олігархами. Як їй протистояти – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 16:28
Перетворення на
Бізнес & Фінанси
Перетворення на "самотню Америку". Ціна, яку заплатить Америка за тарифи Трампа – Девід Фрум
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 12:30
Невтішні новини. Адміністрація Трампа заговорила
Політика
Невтішні новини. Адміністрація Трампа заговорила "московськими" тезами – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 09:01
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Політика
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 31 січня 2025, 08:25
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Політика
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 січня 2025, 23:35
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Політика
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Переклад iPress – 30 січня 2025, 12:34
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Політика
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2025, 08:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється