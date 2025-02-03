Лідери ЄС погрожують США відповіддю на нові тарифи

Лідери ЄС докладають усіх зусиль, щоб нагадати адміністрації Трампа про економічну цінність торгівлі між ЄС і США.

Європа має можливість відреагувати на нові мита США, якщо президент Дональд Трамп виконає свої нещодавні погрози. Європейські лідери обіцяють вжити заходів у відповідь у разі потреби.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Завжди було б добре - і для США, і для Європи - якби ми співпрацювали", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц журналістам у Брюсселі перед неформальною зустріччю лідерів ЄС. "Але ясно одне: основа для розмов - це усвідомлення власної сили: Європа може діяти".

Після запровадження нових значних мит для Канади, Мексики та Китаю Трамп заявив, що Євросоюз теж скоро постраждає. "Вони майже нічого не беруть, а ми беремо все, а потім мільйони автомобілів, величезна кількість продуктів харчування та сільськогосподарської продукції", - сказав Трамп журналістам.

Лідери ЄС збиралися на засідання, щоб обговорити витрати на оборону в контексті триваючої війни росії проти України і вимог Трампа до блоку збільшити витрати на оборону.

"Було б жорстоко, якби під час прямої російської загрози і китайської експансії, і всіх цих небезпечних речей ми знайшли привід для конфлікту між союзниками", - заявив журналістам прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. "Ми повинні зробити все, щоб цього уникнути - абсолютно непотрібної і дурної тарифної війни або торгових воєн".

Протягом кількох місяців ЄС працював над набором потенційних заходів у відповідь у разі запровадження Трампом мит, хоча деталі списку ретельно охоронялися. У неділю представник ЄС заявив, що блок "жорстко відреагує", якщо Трамп введе мита.

Лідери ЄС докладають усіх зусиль, щоб нагадати адміністрації Трампа про економічну цінність торгівлі між ЄС і США, а також про ризики розпалювання торгового конфлікту з найближчими союзниками.

Французький Президент Емманюель Макрон заявив, що Європі "доведеться змусити себе поважати", якщо її "атакують" у сфері торгівлі.

"Якщо США і Європа почнуть торгову війну, то сміятися буде Китай", - заявила Кая Каллас, глава зовнішньополітичного відомства ЄС.

Метте Фредеріксен із Данії попередила на брифінгу для данських ЗМІ, що "якщо США введуть мита, у нас не буде іншого вибору, окрім як відповісти силою". А прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден сказав: "Якщо хтось хоче торгової війни, він може її отримати".

Лідери ЄС, особливо з країн, що межують з росією, також закликали держави-члени більш терміново зосередитися на збільшенні своїх витрат на оборону.

Закликаючи до угоди зі США, президент Литви Гітанас Науседа сказав: "Я сподіваюся, ми зрозуміємо жорстоку геополітичну реальність сьогодення", додавши, що ЄС не може чекати наступного бюджетного циклу, який почнеться 2028 року, щоб задовольнити свої оборонні потреби.