Трамп обіцяє повернути смертну кару після рішень Байдена – AP

Під час передвиборчої кампанії Трамп часто закликав до розширення смертної кари.

Обраний президент США республіканець Дональд Трамп, який вступить на посаду в січні, пообіцяв працювати над відновленням смертної кари після того, як президент-демократ Джо Байден пом'якшив вироки десяткам засуджених до страти.

Про це повідомляє AP.

У понеділок, 24 грудня, Трамп розкритикував рішення Байдена змінити вироки 37 з 40 засуджених до смертної кари в США на довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. Трамп заявив, що таке рішення Байдена” безглузде й ображає сім'ї жертв”. Байден наголосив, що заміна покарання на довічне ув'язнення відповідає мораторію, накладеному на виконання федеральних смертних вироків у справах, не пов'язаних із тероризмом і масовими вбивствами на ґрунті ненависті.

"Джо Байден щойно замінив смертний вирок 37 найгіршим вбивцям у нашій країні", - заявив Трамп.

Історично президенти в США не брали участі в диктуванні чи рекомендаціях щодо покарань, які федеральні прокурори вимагають для підсудних у кримінальних справах, хоча Трамп давно прагне більш прямого контролю над діяльністю Міністерства юстиції.

Новообраний президент повідомив, що дасть вказівку Міністерству юстиції працювати над поверненням смертної кари "як тільки вступить на посаду", але не уточнив, які конкретно дії він може вжити, сказавши лише, що вони будуть стосуватися "жорстоких ґвалтівників, вбивць і монстрів".

Під час передвиборчої кампанії Трамп часто закликав до розширення смертної кари на федеральному рівні.

Противники смертної кари закликали Байдена використати останні тижні перебування на посаді, щоб звільнити федеральну камеру смертників до того, як Трамп повернеться в Білий дім. Трамп — давній прихильник смертної кари, і під час його першої адміністрації було виконано 13 федеральних смертних вироків.