Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп обіцяє повернути смертну кару після рішень Байдена – AP

25 грудня 2024, 13:23
Трамп обіцяє повернути смертну кару після рішень Байдена – AP
Під час передвиборчої кампанії Трамп часто закликав до розширення смертної кари.

Обраний президент США республіканець Дональд Трамп, який вступить на посаду в січні, пообіцяв працювати над відновленням смертної кари після того, як президент-демократ Джо Байден пом'якшив вироки десяткам засуджених до страти.  

Про це повідомляє AP.

У понеділок, 24 грудня, Трамп розкритикував рішення Байдена змінити вироки 37 з 40 засуджених до смертної кари в США на довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. Трамп заявив, що таке рішення Байдена” безглузде й ображає сім'ї жертв”. Байден наголосив, що заміна покарання на довічне ув'язнення відповідає мораторію, накладеному на виконання федеральних смертних вироків у справах, не пов'язаних із тероризмом і масовими вбивствами на ґрунті ненависті.

"Джо Байден щойно замінив смертний вирок 37 найгіршим вбивцям у нашій країні", - заявив Трамп.

Історично президенти в США не брали участі в диктуванні чи рекомендаціях щодо покарань, які федеральні прокурори вимагають для підсудних у кримінальних справах, хоча Трамп давно прагне більш прямого контролю над діяльністю Міністерства юстиції.

Новообраний президент повідомив, що дасть вказівку Міністерству юстиції працювати над поверненням смертної кари "як тільки вступить на посаду", але не уточнив, які конкретно дії він може вжити, сказавши лише, що вони будуть стосуватися "жорстоких ґвалтівників, вбивць і монстрів".

Під час передвиборчої кампанії Трамп часто закликав до розширення смертної кари на федеральному рівні.

Противники смертної кари закликали Байдена використати останні тижні перебування на посаді, щоб звільнити федеральну камеру смертників до того, як Трамп повернеться в Білий дім. Трамп — давній прихильник смертної кари, і під час його першої адміністрації було виконано 13 федеральних смертних вироків.

Дональд Трампсмертна караДжо Байден

Останні матеріали

Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Політика
Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Переклад iPress – 25 грудня 2024, 15:16
Cуспільство
"Понесе з України у синєє море кров ворожу". Українці відбили спробу штурму росіянами Херсона – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 14:55
Політика
"Проєкт росія". План кремля з підриву демократії у США та світі – Дейв Трой
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 11:24
Медіакриза у Британії. Енергетичні партнери путіна стають власниками ліберального видання з 233-річною історією? – розслідування Керол Кадвалладр
Політика
Медіакриза у Британії. Енергетичні партнери путіна стають власниками ліберального видання з 233-річною історією? – розслідування Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 08:01
Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 15:33
Бравада путіна. Вистава
Політика
Бравада путіна. Вистава "доброго царя", який вмить вирішує усі проблеми росіян
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 11:27
Україна знищує високопоставленого генерала у москві. Тим часом північні корейці зазнають великих втрат – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна знищує високопоставленого генерала у москві. Тим часом північні корейці зазнають великих втрат – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 08:17
Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Політика
Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 13:20
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється