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Трамп обіцяє в разі перемоги "витягти США з війни" в Україні

25 вересня 2024, 11:19
Трамп обіцяє в разі перемоги
Джерело: unsplash
За його словами, саме Байден і Гарріс втягнули США у цю війну в Україні.

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп на політичному зібранні заявив, що в разі переобрання він "виведе США з війни в Україні".

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Я думаю, що ми застрягнемо у цій війні, якщо я не буду президентом. Я це зроблю. Я домовлюся, я вийду. Ми повинні вийти. Байден каже, що "ми не підемо, поки не переможемо". Що станеться, якщо вони виграють?" - сказав кандидат у президенти. 

Екс очільник Білого дому додав, що Байден і Гарріс втягнули США у цю війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти витягнути.

За його словами, США не відправляли війська в Україну, а натомість виділили Україні військову та гуманітарну допомогу на мільярди доларів.

Зранку також стало відомо, що у Трампа не планували зустрічі із Зеленським.

 

Дональд ТрампВибори в США

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