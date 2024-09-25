У Трампа не планували зустрічі із Зеленським – AP

Днями Трамп ще й похвалив військовий досвід росії в історичних конфліктах.

Зустріч президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти США Дональда Трампа не була запланована.

Про це пише агенція The Associated Press.

"Представник штабу Трампа заявив у вівторок, що кандидат від республіканців не зустрінеться цього тижня з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває з візитом у США для участі у відкритті Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй", - пише видання.

Журналісти додають, що за словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, жодної зустрічі між ними не було заплановано, попри те, що була заява українських чиновників минулого тижня, в якій йшлося про те, що Зеленський планував зустрітися з колишнім президентом США.

Крім того, у вівторок Дональд Трамп похвалив військовий досвід росії в історичних конфліктах і висміяв американську допомогу Україні, вкотре запевнивши, що в разі обрання президентом він швидко завершить війну, розпочату москвою.

Виступаючи в Савані, штат Джорджія, Трамп висміяв часте повторення президента Джо Байдена про те, що США будуть підтримувати українські збройні сили, поки Київ не виграє війну.

Ще раніше Трамп зробив скандальну заяву про візит Зеленського у США.