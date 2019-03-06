Трамп обізвав мера Лондона "відмороженим невдахою"

Президент США Дональд Трамп назвав "відмороженим невдахою" мера Лондона Садіка Хана, який неодноразово критикував американського президента.

"Садік Хан, який, як усі вважають, погано виконує свою роботу на посаді мера Лондона, продемонстрував недоброзичливість у зв'язку з візитом президента США - безумовно, найважливішого союзника Сполученого Королівства. Він - відморожений невдаха, який повинен сконцентрувати свою увагу на злочинності в Лондоні, а не на мені", - написав Трамп у своєму Twitter, повідомляє LB.ua.

"Хан дуже нагадує мені нашого дуже тупого і некомпетентного мера Нью-Йорка де Блазіо, який також жахливо працював... У кожнім разі я з нетерпінням очікую можливості стати великим другом Сполученого Королівства і з нетерпінням чекаю на візит", - додав Трамп, зазначивши, що його літак заходить на посадку в аеропорт Лондона.

Нагадаємо, що Хан, який пережив сварку з Трампом після того, як став мером у 2016 році, закидає американському лідерові спроби втручання в британську політику. "Президент Дональд Трамп є лише одним з найбільш кричущих прикладів зростаючої глобальної загрози", - зазначив Хан.