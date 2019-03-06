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Трамп обізвав мера Лондона "відмороженим невдахою"

Президент США перебуває у Великобританії з держвізитом з 3 по 5 червня
Президент США Дональд Трамп назвав "відмороженим невдахою" мера Лондона Садіка Хана, який неодноразово критикував американського президента.
Трамп обізвав мера Лондона "відмороженим невдахою" Фото: reuters.com

"Садік Хан, який, як усі вважають, погано виконує свою роботу на посаді мера Лондона, продемонстрував недоброзичливість у зв'язку з візитом президента США - безумовно, найважливішого союзника Сполученого Королівства. Він - відморожений невдаха, який повинен сконцентрувати свою увагу на злочинності в Лондоні, а не на мені", - написав Трамп у своєму Twitter, повідомляє LB.ua.

"Хан дуже нагадує мені нашого дуже тупого і некомпетентного мера Нью-Йорка де Блазіо, який також жахливо працював... У кожнім разі я з нетерпінням очікую можливості стати великим другом Сполученого Королівства і з нетерпінням чекаю на візит", - додав Трамп, зазначивши, що його літак заходить на посадку в аеропорт Лондона.

Нагадаємо, що Хан, який пережив сварку з Трампом після того, як став мером у 2016 році, закидає американському лідерові спроби втручання в британську політику"Президент Дональд Трамп є лише одним з найбільш кричущих прикладів зростаючої глобальної загрози", - зазначив Хан.

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03 06 2019 14:22
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