Трамп обізвав мера Лондона "відмороженим невдахою"
"Садік Хан, який, як усі вважають, погано виконує свою роботу на посаді мера Лондона, продемонстрував недоброзичливість у зв'язку з візитом президента США - безумовно, найважливішого союзника Сполученого Королівства. Він - відморожений невдаха, який повинен сконцентрувати свою увагу на злочинності в Лондоні, а не на мені", - написав Трамп у своєму Twitter, повідомляє LB.ua.
"Хан дуже нагадує мені нашого дуже тупого і некомпетентного мера Нью-Йорка де Блазіо, який також жахливо працював... У кожнім разі я з нетерпінням очікую можливості стати великим другом Сполученого Королівства і з нетерпінням чекаю на візит", - додав Трамп, зазначивши, що його літак заходить на посадку в аеропорт Лондона.
Нагадаємо, що Хан, який пережив сварку з Трампом після того, як став мером у 2016 році, закидає американському лідерові спроби втручання в британську політику. "Президент Дональд Трамп є лише одним з найбільш кричущих прикладів зростаючої глобальної загрози", - зазначив Хан.
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