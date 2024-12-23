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Трамп обрав заступника міністра оборони

23 грудня 2024, 08:19
Трамп обрав заступника міністра оборони
джерело glavcom
Також стало відомо, хто стане заступником міністра оборони з питань політики.

Новий президент США Дональд Трамп оголосив,що призначить мільярдера Стівена Файнберга на посаду заступника міністра оборони США. 

Про це пише агенція Reuters.

Файнберг являється співвласником Cerberus Capital Management LP. 

Це приватна інвестиційна компанія, яка інвестує в оборонні підрядники. 

Також мільярдер був членом консультативної ради з питань розвідки під час першої каденції Трампа у 2017-2021 роках.

Видання пише, що Файнберг стане посадовою особою №2 в Пентагоні, коли його призначить Трампом на посаду міністра оборони Піта Хегсета, - екс ведучого телеканалу Fox News. 

Раніше його звинувачували у зловживанні алкоголем і сексуальній поведінці, однак Хегсет заперечує будь-які правопорушення.

Ще Трамп номінував Елбріджа Колбі на посаду заступника міністра оборони з питань політики, а це третя посадою в Пентагоні. 

Колбі вже був високопоставленим чиновником Міноборони США під час першого президентського терміну Трампа.

Ми також повідомляли, що Трамп обрав главу Пентагона.

 

Дональд ТрампПентагонадміністрація

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