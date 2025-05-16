Трамп оголосив про рекордні угоди з ОАЕ на $200 мільярдів

Під час візиту Трамп підкреслив стратегічне значення відносин з державами Перської затоки, включно з Катаром і Саудівською Аравією.

Президент США Дональд Трамп під час візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів заявив про досягнення низки масштабних угод на суму понад 200 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяви Білого дому після зустрічі Трампа з президентом ОАЕ шейхом Мухаммедом бен Заїдом Аль Нагаяном.

Угоди включають інвестицію авіакомпанії Etihad Airways у 28 літаків Boeing 787 і 777X на суму 14,5 млрд доларів, а також створення партнерства між США та ОАЕ у сфері штучного інтелекту. Сторони відкрили новий кампус потужністю 5 ГВт, який стане найбільшим за межами США у цій сфері.

Трамп також підтвердив, що Емірати отримають розширений доступ до американських чипів штучного інтелекту, що раніше було обмежено через побоювання Вашингтона щодо передачі технологій Китаю.

Під час візиту Трамп підкреслив стратегічне значення відносин з державами Перської затоки, включно з Катаром і Саудівською Аравією. У Досі він повідомив про інвестиції в американську військову інфраструктуру на 10 млрд доларів, а також про досягнення домовленості щодо ядерної угоди з Іраном.

Крім того, Трамп натякнув, що може зупинитися в Стамбулі для участі в обговореннях щодо мирних переговорів між Україною та росією. Цей крок може збігтися з візитом президента України Володимира Зеленського в Албанію для участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Підписані угоди та дипломатичні сигнали свідчать про активне прагнення Трампа зміцнити позиції США у регіоні та відігравати провідну роль у глобальних переговорах — як на Близькому Сході, так і в Європі.