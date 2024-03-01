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ПОЛІТИКА

Трамп отримує більшу підтримку, ніж Байден, у семи ключових штатах – опитування Bloomberg

01 березня 2024, 14:22
Трамп отримує більшу підтримку, ніж Байден, у семи ключових штатах – опитування Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Опитування показало, що Байден відстає від Трампа в семи ключових штатах – Аризоні, Джорджії, Пенсильванії, Мічигані, Північній Кароліні, Неваді та Вісконсині.

Колишній президент США Дональд Трамп користується більшою підтримкою, ніж чинний президент Джо Байден, щонайменше у семи штатах, які, ймовірно, визначатимуть результат виборів.

Про це свідчить опитування Bloomberg News/Morning Consult, оприлюднене цього тижня.

Опитування показало, що Байден відстає від Трампа в семи ключових штатах – Аризоні, Джорджії, Пенсильванії, Мічигані, Північній Кароліні, Неваді та Вісконсині.

Загалом у цих семи штатах 48% виборців заявили, що підтримають Трампа, а 43% – Байдена. 

Перевага Трампа виявилася найсильнішою в Північній Кароліні, де він випереджає Байдена на 9 відсоткових пунктів із 50% підтримки порівняно з 41% Байдена.

Північна Кароліна, де Трамп виграв на виборах 2020 року, стала єдиним штатом, де колишній президент отримав щонайменше 50% підтримки в новому опитуванні. Жоден з кандидатів не отримав підтримки більшості в жодному з інших ключових штатів.

При цьому значна частина респондентів висловила занепокоєння віком Байдена, тоді як значний відсоток заявив, що Трамп небезпечний.

Загалом 8 із 10 виборців у ключових штатах сказали, що 81-річний Байден занадто старий. Менше половини респондентів сказали, що 77-річний Дональд Трамп занадто старий.

Раніше писали, що жарти про вік Байдена проливають світло на проблеми, з якими стикаються політики похилого віку. Жорстока правда полягає в тому, що мозок з віком неминуче слабшає, хоч і не у всіх однаково.

ТрампБайденВибори в США

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