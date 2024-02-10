Жарти про вік Байдена проливають світло на проблеми, з якими стикаються політики похилого віку – The Guardian

Нещодавно Байден помилково назвав президента Єгипту Абдель Фаттаха Ас-Сісі "президентом Мексики".

Той день мав стати гарним для Джо Байдена. Розслідування його неправомірного поводження з секретними файлами не призвело до пред'явлення жодних звинувачень. Але офіційний звіт Роберта Хура, спеціального прокурора Міністерства юстиції, виявився руйнівним. Опис Хуром 81-річного Байдена як "літньої людини з поганою пам'яттю", у якого "з віком знизилися здібності", викликало обурений захист з боку Білого дому.

Про це пише The Guardian.

Інцидент пролив нове світло на делікатну проблему літніх політиків та ризики, з якими стикаються лідери, які вже давно вийшли за межі стандартного віку виходу на пенсію. Жорстока правда полягає в тому, що мозок з віком неминуче слабшає, хоч і не у всіх однаково.

Сканування мозку людини протягом усього життя показує, що його розмір то збільшується, то зменшується. Починаючи зі зрілого віку, мозок починає зменшуватися, втрачаються сіра та біла речовини. При здоровому старінні зменшення обсягу мозку відбувається поступово, але зазвичай прискорюється, коли люди досягають 70-80 років. При деменції скорочення відбувається швидко.

"Навіть за здорового старіння зменшення обсягу мозку має свої наслідки. "Ви не втрачаєте величезну кількість нейронів, але ви втрачаєте зв'язок між ними в різних місцях мозку, і це, ймовірно, відіграє велику роль у тому, чому ми не так добре думаємо", – каже професор Тара Спайрс-Джонс із британського Інституту досліджень деменції при Единбурзькому університеті.

Люди дуже різні, але загальні знання зазвичай зберігаються. Словниковий запас часто покращується до пенсійного віку.

Однак багато інших навичок погіршуються. Робоча пам'ять (наприклад, запам'ятовування телефонних номерів) має тенденцію слабшати. Людям важче засвоювати нову інформацію. Старий мозок просто працює повільніше.

Наслідки можуть бути найпомітнішими, коли люди намагаються згадати інформацію. Знання зберігаються десь у мозку, але у літньому віці їхній пошук може стати млявим. За словами Денніса Чана, консультанта-невролога та професора Інституту когнітивної нейронауки Університетського коледжу Лондона, це іноді проявляється, коли команда старшого віку грає з командою молодшого віку в "Університетському виклику". "Ви можете почути, як люди похилого віку стогнуть. Вони знають відповідь, але не можуть її згадати", – говорить він.

У своїй 345-сторінковій доповіді Хур невтішно відгукується про пам'ять Байдена, зазначаючи, що буде важко переконати присяжних у тому, що Байден знав, що він помиляється, і припускаючи, що його адвокати, ймовірно, наголошуватимуть на "обмеженості його пам'яті".

Ще одна навичка, яка погіршується з віком – це увага; наша здатність концентруватися на певній думці чи задачі. Ви колись забували, навіщо прийшли на кухню? Чи куди поклали ключі від машини? Чи клали молоко на полицю у буфет, а не в холодильник? Такі промахи, як правило, стають більш поширеними в літньому віці, хоча можуть бути й інші причини, крім слабшання мозку.

"У літньому віці це трапляється частіше, тому що вам доводиться більше думати. Це може бути пов'язане зі старінням, але є й інші фактори, наприклад, багато справ на думці, стрес або нестача сну. Це не обов'язково патологія", – каже Чан.

Незважаючи на те, що у більшості людей на горизонті маячить деяке погіршення розумових здібностей, дослідження вказують на низку заходів, яких можна вжити, щоб мозок залишався здоровим до глибокої старості. Лікарі радять: що корисно для серця, те корисно для мозку. Це означає відмову від куріння та надмірного вживання алкоголю, здорове харчування та регулярні фізичні вправи. Це допоможе зберегти здоров'я серцево-судинної системи, що дуже важливо для здорового мозку.

Але стимуляція також життєво важлива. Чан рекомендує людям постійно кидати собі розумові виклики та радить часто спілкуватися, оскільки соціальна взаємодія потребує великих розумових зусиль. Він наголошує на важливості нових видів діяльності, оскільки вони змушують мозок встановлювати нові зв'язки.

"Чим більше ми використовуємр наш мозок, тим більше ми стимулюємо його до росту нових синапсів, нових зв'язків, і все це допоможе", – каже Чан.

Нагадаємо, президент США Джо Байден обмовився під час нещодавнього передвиборчого заходу, переплутавши колишніх канцлерів Німеччини – це вже друга його схожа обмовка менш ніж за тиждень.