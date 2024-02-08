Байден знову обмовився: цього разу переплутав колишніх канцлерів Німеччини

Це вже вдруге за тиждень президент США переплутав європейських лідерів з померлими.

Президент США Джо Байден обмовився під час нещодавнього передвиборчого заходу, переплутавши колишніх канцлерів Німеччини – це вже друга його схожа обмовка менш ніж за тиждень.

Про це пише Politico.

Виступаючи в середу в Нью-Йорку на заході зі збору коштів, Байден пригадав розмову з лідерами G7 у 2021 році. У тій розмові лідери обговорювали заворушення в Капітолії США 6 січня, і у спілкуванні канцлерка Німеччини Ангела Меркель звернулась до Байдена.

"І тоді Гельмут Коль повернувся до мене і сказав: "Що б ви сказали, пане президенте, якби ви взяли до рук "London Times" і дізналися, що 1000 людей виламали двері британського парламенту, вбили кількох поліціянтів дорогою туди, щоб не дати прем'єр-міністру вступити на посаду", – переповів Байден про розмову.

Коль очолював Німеччину на посаді канцлера з 1984 по 1989 рік, він помер чотири роки тому. На заході G7 у 2021 році була присутня Ангела Меркель.

Це вже вдруге за тиждень президент США переплутав європейських лідерів з померлими. Розповідаючи чергову історію про саміт G7, Байден раніше цього тижня переплутав президента Франції Емманюеля Макрона з покійним Франсуа Міттераном, який очолював Францію з 1981 по 1995 рік і помер у 1996 році.

81-річний президент США, який прагне перебратися на другий термін, припустився низки незручних висловлювань на публіці. У липні 2023 року він випадково сказав, що від COVID-19 померли "понад 100" американців. Пізніше Білий дім виправив його цитату на "понад 1 мільйон".

У червні він переплутав війну в Україні з війною в Іраку, заявивши, що президент росії владімір путін "програє війну в Іраку".

77-річний колишній президент Дональд Трамп, який має стати головним опонентом Байдена на майбутніх президентських виборах у США, теж неодноразово відзначався мовними ляпами.